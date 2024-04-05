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DomiNations (Мод, Бесплатные покупки)

DomiNations (Мод, Бесплатные покупки) 12.1370.1370

7
2
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Big Huge Games, Inc.
Версия:
12.1370.1370
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.nexonm.dominations.adk
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
1
Просмотров:
8 397

DomiNations Global представляет собой захватывающую стратегическую игру, которая позволяет вам провести цивилизацию от ее начала до космической эры. В этой игре вы будете строить и развивать свою нацию от примитивных деревень до развитых космических обществ.


Основные особенности игры включают в себя возможность строить знаковые чудеса, исследование ключевых технологий и командование историческими армиями на протяжении разных эпох. Вы также сможете укреплять свои поселения и создавать союзы с другими игроками для совместного доминирования.


Одним из ключевых аспектов игры является стратегические бои, где вы сможете разработать уникальную тактику, чтобы победить своих противников в крупномасштабных PvP-сражениях. Кроме того, вы сможете создавать альянсы, чтобы совместно управлять территориями и повышать свой престиж и ресурсы.


Скриншоты

Информация о модах

- Множитель урона

- Множитель HP

- Максимальное количество граждан

- Разблокированные достижения

- Высокое боевое золото, награда за еду 

- Максимальный VIP-уровень

- Разблокированы все ежедневные награды

 Теги темы: Бесплатные покупки, оригинал

Скачать DomiNations (Мод, Бесплатные покупки) 12.1370.1370 взлом

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Скачать DomiNations (Мод, Бесплатные покупки) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о DomiNations (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Psiycraft
Psiycraft 5 апреля 2024 18:00
Игра зависает в начале после первое постройке, игра дальше не работает!
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