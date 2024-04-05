DomiNations (Мод, Бесплатные покупки) 12.1370.1370
DomiNations Global представляет собой захватывающую стратегическую игру, которая позволяет вам провести цивилизацию от ее начала до космической эры. В этой игре вы будете строить и развивать свою нацию от примитивных деревень до развитых космических обществ.
Основные особенности игры включают в себя возможность строить знаковые чудеса, исследование ключевых технологий и командование историческими армиями на протяжении разных эпох. Вы также сможете укреплять свои поселения и создавать союзы с другими игроками для совместного доминирования.
Одним из ключевых аспектов игры является стратегические бои, где вы сможете разработать уникальную тактику, чтобы победить своих противников в крупномасштабных PvP-сражениях. Кроме того, вы сможете создавать альянсы, чтобы совместно управлять территориями и повышать свой престиж и ресурсы.
- Множитель урона
- Множитель HP
- Максимальное количество граждан
- Разблокированные достижения
- Высокое боевое золото, награда за еду
- Максимальный VIP-уровень
- Разблокированы все ежедневные награды
Скачать DomiNations (Мод, Бесплатные покупки) 12.1370.1370 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство