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Bid Wars - Ставка и Аукцион Войны (Мод, много денег)

Bid Wars - Ставка и Аукцион Войны (Мод, много денег) 2.66

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Версия:
2.66
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tapps Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 975
Скриншоты
Описание

Bid Wars – Auction Simulator — это захватывающий симулятор аукционов, который позволяет игрокам погрузиться в мир увлекательных торгов на гаражных аукционах, напоминающих реалити-шоу. В этой игре вы не только сможете испытать острые ощущения от ставок, но и открыть свой собственный ломбард для дополнительной прибыли.


В процессе игры участники будут соревноваться с другими игроками в искусстве делать ставки, стараясь угадать, какие лоты будут наиболее ценными, и пытаться купить их по минимальной цене. Это превращает каждую ставку в захватывающее приключение, полное риска и возможностей.


Bid Wars – Auction Simulator дает возможность каждому почувствовать себя звездой реалити-шоу, развивать свои навыки торгов и строить собственную коммерческую империю. Игроки могут укреплять свою репутацию и расширять свой бизнес, превращая хобби в прибыльное дело.


Информация о модах
  • Много денег и золота
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 Теги темы: Много денег

Скачать Bid Wars - Ставка и Аукцион Войны (Мод, много денег) v2.66 MOD APK

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Скачать Bid Wars - Ставка и Аукцион Войны (Мод, много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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