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Plants vs Zombies Essential Edition (Мод меню)

Plants vs Zombies Essential Edition (Мод меню) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Выпущенная 1 января для Android, Plants vs. Zombies Essence Edition представляет собой значительную интеграцию уникальных функций оригинальной игры и множества фанатских адаптаций. Эта версия позволяет исследовать обогащенный игровой процесс с обширным разнообразием эксклюзивных растений, зомби и уровней, ранее разбросанных по разным платформам. Разработанная известным создателем Bilibili, «UP main MOE in the Wind and Rain», игра объединяет столь любимые элементы франшизы в единый связный пакет, который порадует как давних фанатов, так и новых игроков.


Погрузитесь в динамичные битвы, где каждый уровень приносит свежие вызовы и возможность продемонстрировать стратегическое мышление, используя уникальные тактические комбинации растений. Plants vs. Zombies Essence Edition дарит возможность заново открыть для себя волшебный мир защиты сада, объединяя лучшие традиции оригинала с инновационными решениями, которые делают игровой процесс еще более захватывающим и разнообразным.


Информация о модах

Меню мода: Увеличение солнечного света, Взрыв растений, Нет перезарядки

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Plants vs Zombies Essential Edition (Мод меню) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб
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