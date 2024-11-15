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Plants vs Zombies Fusion Edition (Мод меню)

Plants vs Zombies Fusion Edition (Мод меню) 2.1.4

135
76
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Версия:
2.1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 242 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61 433
Скриншоты
Описание

Plants vs Zombies - Fusion Edition — это увлекательная фанатская модификация классической игры в жанре Tower Defense, которая добавляет новые возможности и стратегические решения для борьбы с бесконечными волнами зомби. В этой версии вам предстоит сражаться с ордами врагов, используя термоядерные растения, специально созданные для усиления и разнообразия игрового процесса.


Fusion Edition вводит инновационную систему слияния, которая позволяет игрокам комбинировать различные растения для создания мощных супергибридов. Например, слияние Wall-nut и Peashooter позволяет получить растение, которое одновременно блокирует и атакует. Эта уникальная механика открывает перед игроками новые тактические возможности для построения защиты и эффективной борьбы с зомби.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Нет перезарядки
  • Безлимитное солнце
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Plants vs Zombies Fusion Edition (Мод меню) v2.1.4 MOD APK

Скачать Plants vs Zombies Fusion Edition (Мод меню) 242 Мб Ссылка 2 242 Мб

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Отзывы о Plants vs Zombies Fusion Edition (Мод меню)


Комментарии (4)
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чо за хуйня
чо за хуйня 24 октября 2024 15:54
я нажимаю скачать и открывается папка zinzar я хрен знает как это засунуть в пвз
+6
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Че за фигня
Че за фигня 24 октября 2024 10:13
Почему у меня предосмотр архива и не установляется
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 октября 2024 23:49
error404, Вроде была. Но аккуратнее, многие версии с вирусом на пк.
+5
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error404
error404 21 октября 2024 17:05
Есть эта версия на пк?
0
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