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PreCats! - Idle Cat Raising (Мод, Много урона)

PreCats! - Idle Cat Raising (Мод, Много урона) 2.1.14

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Версия:
2.1.14
Требования:
Android 9
Разработчик:
IGNITION M
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
83
Скриншоты
Описание

PreCats Save the World! — это увлекательная ролевая игра, в которой вы погружаетесь в мир милых котиков, спасающих планету от монстров в поисках вареной скумбрии. Эта игра идеально подходит для тех, кто хочет расслабиться и развлечься, не затрачивая много усилий. Управление выполнено так, что его можно легко осваивать одной рукой на вертикальном экране, что делает игру доступной в любое время.


В PreCats сражения полностью автоматизированы, и ваши котики будут сражаться с врагами самостоятельно, используя различные виды оружия и специальные приемы. Это позволяет вам наслаждаться игровым процессом, не отвлекаясь на сложные механики боя, и сосредоточиться на стратегии, которая зависит от вашего выбора. Вы можете подбирать специальные приемы и навыки, создавая уникальную тактику для победы над врагами.


Разнообразие боевых стилей добавляет игре глубины, позволяя вам экспериментировать с различными стратегиями и находить подходящие решения для каждой битвы. PreCats Save the World! предлагает легкий и веселый игровой опыт, который вы сможете наслаждаться в свободные минуты, погружаясь в мир забавных котиков и увлекательных сражений.


Информация о модах

1. ВЫСОКИЙ КРИТИЧЕСКИЙ

2. БЫСТРАЯ АТАКА

3. АТАКА НА БОЛЬШОЙ ДИСТАНЦИИ

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 Теги темы: Много урона

Скачать PreCats! - Idle Cat Raising (Мод, Много урона) v2.1.14 MOD APK

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Скачать PreCats! - Idle Cat Raising (Мод, Много урона) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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