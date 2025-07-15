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Survival Escape: Session 3 (Мод, Без рекламы)

Survival Escape: Session 3 (Мод, Без рекламы) v1.2

Испытай себя на выносливость в мире ловушек, загадок и открытий

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Версия:
1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
H2T GLOBAL PTE. LTD.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Survival Escape: Session 3 — это захватывающее приключение-головоломка, где каждое испытание проверяет не только твою логику, но и интуицию. Тебе предстоит пройти серию уровней, наполненных хитроумными ловушками, запутанными механизмами и яркими визуальными контрастами. Каждый шаг может быть последним, если не просчитать его заранее. Но в этом и кайф: шаг за шагом раскрывается динамичный мир, в котором любая находка — часть более масштабной головоломки.


Третья сессия приносит свежие визуальные идеи, улучшенные анимации и неожиданные сценарии, в которых ты не просто выживаешь, а раскрываешь тайны. Перемещайся по красочным локациям, решай задачи, которые меняются на ходу, и расширяй свои границы. Тут важно не просто дойти до финиша, а прочувствовать путь. Survival Escape: Session 3 — это вызов, визуальный восторг и удовольствие для ума. Готов ли ты снова выбраться?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Survival Escape: Session 3 (Мод, Без рекламы) v1.2 MOD APK

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Скачать Survival Escape: Session 3 (Мод, Без рекламы) 222 Мб Ссылка 2 222 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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