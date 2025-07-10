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Gym Idle Clicker: Fitness Hero (Мод, Много монет)

Gym Idle Clicker: Fitness Hero (Мод, Много монет) v1.0.43

Прокачай бицепсы пальцем и стань королём зала в самом шустром кликере в мире

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Версия:
1.0.43
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Galaxy Astronaut Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:47
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Gym Idle Clicker: Fitness Hero — бодрый кликер-симулятор зала, где ты качаешь цифровые мышцы быстрее, чем успеваешь отдышаться. За одну пяти-минутную сессию десяток тапов поднимают штангу, счётчик жира тает, а новая жилка проступает на бицепсе героя. Дальше — короткий бой с соперником: бросил вызов, метнул тап-удар, получил опыт и толкнул штангу ещё тяжелей. Зал гудит, а экран сверкает личным рекордом.


Награда за пот и скорость — рост статов и открытие 3D-стиль, который раскрывает зал в ярких деталях: гиря блестит, фанаты хлопают. Собирай монеты, вкладывай их в новые тренажёры, разблокируй режимы марафона и королевской битвы, где один неверный тап решает исход схватки. Каждый уровень увеличивает толщину бицепса героя и умножает доход офлайн, так что даже во сне форма растёт. Жми «скачать» и проверь, сколько килограммов выдержит твой экран.


Информация о модах

• Неограниченное количество монет

• Неограниченное количество драгоценных камней

• Реклама недоступна

• Предметы разблокированы

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 Теги темы: Много монет

Скачать Gym Idle Clicker: Fitness Hero (Мод, Много монет) v1.0.43 MOD APK

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Скачать Gym Idle Clicker: Fitness Hero (Мод, Много монет) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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