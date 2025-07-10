Описание

Gym Idle Clicker: Fitness Hero — бодрый кликер-симулятор зала, где ты качаешь цифровые мышцы быстрее, чем успеваешь отдышаться. За одну пяти-минутную сессию десяток тапов поднимают штангу, счётчик жира тает, а новая жилка проступает на бицепсе героя. Дальше — короткий бой с соперником: бросил вызов, метнул тап-удар, получил опыт и толкнул штангу ещё тяжелей. Зал гудит, а экран сверкает личным рекордом.





Награда за пот и скорость — рост статов и открытие 3D-стиль, который раскрывает зал в ярких деталях: гиря блестит, фанаты хлопают. Собирай монеты, вкладывай их в новые тренажёры, разблокируй режимы марафона и королевской битвы, где один неверный тап решает исход схватки. Каждый уровень увеличивает толщину бицепса героя и умножает доход офлайн, так что даже во сне форма растёт. Жми «скачать» и проверь, сколько килограммов выдержит твой экран.