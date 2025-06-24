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Stealth Sniper X

Stealth Sniper X v1.0.1

Одно касание решает всё: сними цель мгновенно или сорви операцию заложников

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
OnlyFish Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Stealth Sniper X — казуальный шутер-реакция, где с первой секунды понятна петля: тихая крыша, прицел горит зелёным, враг выскакивает из укрытия — и у тебя лишь доля секунды, чтобы ткнуть экран и отправить пулю точно в голову. Каждые пять минут смена локации — доки при лунном свете, цех с паровым шумом, пустынная дорога с дрожащим миражом. Промедлишь или промажешь — враг открывает огонь, заложники начинают паниковать, а миссия обрывается красным сигналом. Мини-крючок прост: удержи спокойствие, дожидайся пиковой уязвимости и собери идеальную серию чистых фрагов, чтобы получить звёздный рейтинг и открыть следующую карту.


Во втором акте появляются новые испытания: движущиеся грузовики заставляют упреждать выстрел, а маскировка противников прячет силуэты в толпе. За прохождение уровня ты получаешь кредиты и усиливаешь тактический клик-шот — линзу x8, бесшумный затвор, ускоренный перезаряд. Метапрогрессия строится на достижениях: выдержи «идеальный» этап без промахов, открой ночной режим и получи скин «карбон». Игра идёт офлайн, донат чисто косметический, поэтому мастерство решает исход: тренируй реакцию, избегай заложников и стань оперативником, который закрывает задание одним нажатием.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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