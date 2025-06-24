Описание

Stealth Sniper X — казуальный шутер-реакция, где с первой секунды понятна петля: тихая крыша, прицел горит зелёным, враг выскакивает из укрытия — и у тебя лишь доля секунды, чтобы ткнуть экран и отправить пулю точно в голову. Каждые пять минут смена локации — доки при лунном свете, цех с паровым шумом, пустынная дорога с дрожащим миражом. Промедлишь или промажешь — враг открывает огонь, заложники начинают паниковать, а миссия обрывается красным сигналом. Мини-крючок прост: удержи спокойствие, дожидайся пиковой уязвимости и собери идеальную серию чистых фрагов, чтобы получить звёздный рейтинг и открыть следующую карту.





Во втором акте появляются новые испытания: движущиеся грузовики заставляют упреждать выстрел, а маскировка противников прячет силуэты в толпе. За прохождение уровня ты получаешь кредиты и усиливаешь тактический клик-шот — линзу x8, бесшумный затвор, ускоренный перезаряд. Метапрогрессия строится на достижениях: выдержи «идеальный» этап без промахов, открой ночной режим и получи скин «карбон». Игра идёт офлайн, донат чисто косметический, поэтому мастерство решает исход: тренируй реакцию, избегай заложников и стань оперативником, который закрывает задание одним нажатием.