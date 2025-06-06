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Brainzot Run: Merge Battle (Мод, Бесплатные награды)

Brainzot Run: Merge Battle (Мод, Бесплатные награды) 0.0.9

Объединяй монстров, неси угар и пробивайся сквозь уровни, где логика давно сдалась
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Версия:
0.0.9
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
YoB
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:03
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Epic Brainzot: Merge Run Battle! всё странно, шумно и углеводно. Ты собираешь самых нелепых бойцов, сливаешь их в новых монстров прямо на ходу и отправляешь в бой, где кричат, падают, пинаются и вытворяют полнейший хаос. Каждое столкновение — как мешок спагетти, брошенный в вентилятор: шумно, смешно и непредсказуемо.


Геймплей — это бег, слияния и дикие бои. Уровни не дают передохнуть: что-то постоянно появляется, исчезает, кричит или стреляет. Ты решаешь, кого объединить и когда — чтобы выжить в этом месиве. Всё работает быстро, ярко и абсолютно не пытается быть серьёзным. Подойдёт, если хочется вырубить голову и просто кайфануть от абсурда на полном ходу.


Информация о модах

Бесплатные награды

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Brainzot Run: Merge Battle (Мод, Бесплатные награды) v0.0.9 MOD APK

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Скачать Brainzot Run: Merge Battle (Мод, Бесплатные награды) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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