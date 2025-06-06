Описание

В Epic Brainzot: Merge Run Battle! всё странно, шумно и углеводно. Ты собираешь самых нелепых бойцов, сливаешь их в новых монстров прямо на ходу и отправляешь в бой, где кричат, падают, пинаются и вытворяют полнейший хаос. Каждое столкновение — как мешок спагетти, брошенный в вентилятор: шумно, смешно и непредсказуемо.





Геймплей — это бег, слияния и дикие бои. Уровни не дают передохнуть: что-то постоянно появляется, исчезает, кричит или стреляет. Ты решаешь, кого объединить и когда — чтобы выжить в этом месиве. Всё работает быстро, ярко и абсолютно не пытается быть серьёзным. Подойдёт, если хочется вырубить голову и просто кайфануть от абсурда на полном ходу.