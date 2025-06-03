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Dinosaur Land - Dino Park (Мод, Много денег)

Dinosaur Land - Dino Park (Мод, Много денег) 3.0

Лови, выращивай, управляй — построи парк мечты для доисторических гигантов
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Версия:
3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CX_Google
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Dinosaur Land – Dino Park — это масштабный симулятор управления динопарком, где ты превращаешь пустынный остров в процветающую юрскую утопию. Каждые 5 минут — новый вызов: поймать птерозавра, вывести яйцо редкого хищника или спасти территорию от извержения вулкана. Отправляйся в джунгли и вулканические зоны, используй оборудование и приручай более 50 видов динозавров, учитывая их повадки и потребности.


Развивай парк: строи вольеры, аттракционы, лаборатории, синтезируй уникальные породы и продавай их на аукционе. Настоящие вызовы — это не только бизнес, но и катастрофы в реальном времени: бунты динозавров, погодные атаки, техногенные сбои. Общайся с игроками по всему миру, обменивай ресурсы, сравнивай доходы и стремись к титулу «самого богатого доисторического человека». Тут не просто менеджмент — тут эмоции, риски и живые динозавры с ИИ-памятью, которые запомнят, как ты с ними обращался.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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