Dinosaur Land - Dino Park (Мод, Много денег) 3.0
Лови, выращивай, управляй — построи парк мечты для доисторических гигантов
Dinosaur Land – Dino Park — это масштабный симулятор управления динопарком, где ты превращаешь пустынный остров в процветающую юрскую утопию. Каждые 5 минут — новый вызов: поймать птерозавра, вывести яйцо редкого хищника или спасти территорию от извержения вулкана. Отправляйся в джунгли и вулканические зоны, используй оборудование и приручай более 50 видов динозавров, учитывая их повадки и потребности.
Развивай парк: строи вольеры, аттракционы, лаборатории, синтезируй уникальные породы и продавай их на аукционе. Настоящие вызовы — это не только бизнес, но и катастрофы в реальном времени: бунты динозавров, погодные атаки, техногенные сбои. Общайся с игроками по всему миру, обменивай ресурсы, сравнивай доходы и стремись к титулу «самого богатого доисторического человека». Тут не просто менеджмент — тут эмоции, риски и живые динозавры с ИИ-памятью, которые запомнят, как ты с ними обращался.
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.