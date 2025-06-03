Описание

Dinosaur Land – Dino Park — это масштабный симулятор управления динопарком, где ты превращаешь пустынный остров в процветающую юрскую утопию. Каждые 5 минут — новый вызов: поймать птерозавра, вывести яйцо редкого хищника или спасти территорию от извержения вулкана. Отправляйся в джунгли и вулканические зоны, используй оборудование и приручай более 50 видов динозавров, учитывая их повадки и потребности.





Развивай парк: строи вольеры, аттракционы, лаборатории, синтезируй уникальные породы и продавай их на аукционе. Настоящие вызовы — это не только бизнес, но и катастрофы в реальном времени: бунты динозавров, погодные атаки, техногенные сбои. Общайся с игроками по всему миру, обменивай ресурсы, сравнивай доходы и стремись к титулу «самого богатого доисторического человека». Тут не просто менеджмент — тут эмоции, риски и живые динозавры с ИИ-памятью, которые запомнят, как ты с ними обращался.