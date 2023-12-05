Idle Block Master (Мод Меню) 1.2.40
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
1.2.40
Категория:
Обновлено:
Вчера, 14:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
818
Откройте для себя безграничное царство цвета и творчества Idle Block Master. Эта бесплатная мобильная игра позволит вам создавать все, что вы можете себе представить, используя блоки. Благодаря регулярным обновлениям материалов удовольствие будет бесконечным.
При создании блоков своей мечты нет предела. Соберите правильные кубики под прямым углом. Используйте разнообразные яркие формы для создания вещей и существ. Любите ли вы симметричную мозаику или модные зигзагообразные башни, руководствуйтесь интуицией. У вас есть полный контроль над более чем 200 уникальными компонентами. Попробуйте разные вещи и посмотрите, что произойдет, если вы объедините блоки.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Множественные драгоценные камни
- Мультипликатор денег
- Удалены объявления
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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