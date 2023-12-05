Откройте для себя безграничное царство цвета и творчества Idle Block Master. Эта бесплатная мобильная игра позволит вам создавать все, что вы можете себе представить, используя блоки. Благодаря регулярным обновлениям материалов удовольствие будет бесконечным.





При создании блоков своей мечты нет предела. Соберите правильные кубики под прямым углом. Используйте разнообразные яркие формы для создания вещей и существ. Любите ли вы симметричную мозаику или модные зигзагообразные башни, руководствуйтесь интуицией. У вас есть полный контроль над более чем 200 уникальными компонентами. Попробуйте разные вещи и посмотрите, что произойдет, если вы объедините блоки.