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Idle Block Master (Мод Меню)

Idle Block Master (Мод Меню) 1.2.40

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
1.2.40
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
id приложения:
com.jeeneesoft.idleblockmaster
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
818

Откройте для себя безграничное царство цвета и творчества Idle Block Master. Эта бесплатная мобильная игра позволит вам создавать все, что вы можете себе представить, используя блоки. Благодаря регулярным обновлениям материалов удовольствие будет бесконечным.


При создании блоков своей мечты нет предела. Соберите правильные кубики под прямым углом. Используйте разнообразные яркие формы для создания вещей и существ. Любите ли вы симметричную мозаику или модные зигзагообразные башни, руководствуйтесь интуицией. У вас есть полный контроль над более чем 200 уникальными компонентами. Попробуйте разные вещи и посмотрите, что произойдет, если вы объедините блоки.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множественные драгоценные камни
  • Мультипликатор денег
  • Удалены объявления
 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Idle Block Master (Мод Меню) 1.2.40 взлом

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Скачать Idle Block Master (Мод Меню)
104 Мб
Ссылка 2
104 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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