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Farm vs Aliens - Merge TD (Мод, Множитель урона)

Farm vs Aliens - Merge TD 4.3.6

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Версия:
4.3.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
blu studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
144
Скриншоты
Описание

Farm vs Aliens - Merge TD — это увлекательная игра в жанре башенной обороны (Tower Defense), в которой страшные инопланетяне вторглись на некогда мирную ферму Мэнора. В этой игре уникальный поворот состоит в том, что сельскохозяйственные животные фермы превращаются в опытных бойцов, готовых защищать свой дом от внеземной угрозы.


Игрокам предстоит управлять этими милыми, но могучими животными, используя их уникальные боевые навыки для отражения атак инопланетян. Сюжетная линия игры сочетает элементы юмора и фантастики, создавая увлекательный и развлекательный игровой процесс.


Одной из ключевых особенностей "Farm vs Aliens - Merge TD" является механика "слияния" (merge), которая позволяет игрокам объединять животных, улучшая их способности и создавая еще более мощных защитников. Эта механика добавляет элемент стратегии и глубины в игровой процесс, требуя от игроков продумывать свои ходы и принимать решения о том, как лучше укрепить свою оборону.



Информация о модах

Множитель урона

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Скачать Farm vs Aliens - Merge TD (Мод, Множитель урона) v4.3.6 MOD APK

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Скачать Farm vs Aliens - Merge TD (Мод, Множитель урона) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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