Описание

Luxe Match 3D: Макияж & ASMR — расслабляющая головоломка с поиском пар и роскошным визуалом. Каждые пять минут ты крутишь витрину с объёмными предметами, находишь одинаковые объекты — от помад до ювелирки — и ловишь приятные звуковые щелчки при совпадении. Игра не спешит: можно выключить мозг и просто ловить ритм. Фокус — на внимательность и визуальное удовольствие.





Уровни разнообразные, со временем открываются редкие коллекции макияжа, аксессуаров и одежды. Звук — отдельное удовольствие: мягкий, чистый, помогает переключиться. Работает без интернета, внутриигровые покупки — по желанию. Отлично заходит как антистресс, особенно если хочется визуального порядка и лёгкого фона. В Luxe Match 3D нет спешки — только стиль, звук и ощущение, что всё на своём месте.