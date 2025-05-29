Luxe Match 3D: Макияж ASMR 1.0.0
Ищи пары в 3D, слушай ASMR и собирай коллекции модных предметов
Luxe Match 3D: Макияж & ASMR — расслабляющая головоломка с поиском пар и роскошным визуалом. Каждые пять минут ты крутишь витрину с объёмными предметами, находишь одинаковые объекты — от помад до ювелирки — и ловишь приятные звуковые щелчки при совпадении. Игра не спешит: можно выключить мозг и просто ловить ритм. Фокус — на внимательность и визуальное удовольствие.
Уровни разнообразные, со временем открываются редкие коллекции макияжа, аксессуаров и одежды. Звук — отдельное удовольствие: мягкий, чистый, помогает переключиться. Работает без интернета, внутриигровые покупки — по желанию. Отлично заходит как антистресс, особенно если хочется визуального порядка и лёгкого фона. В Luxe Match 3D нет спешки — только стиль, звук и ощущение, что всё на своём месте.
Полная версия
Скачать Luxe Match 3D: Макияж ASMR v1.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.