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Luxe Match 3D: Макияж ASMR

Luxe Match 3D: Макияж ASMR 1.0.0

Ищи пары в 3D, слушай ASMR и собирай коллекции модных предметов
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Happy Fingertip
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Luxe Match 3D: Макияж & ASMR — расслабляющая головоломка с поиском пар и роскошным визуалом. Каждые пять минут ты крутишь витрину с объёмными предметами, находишь одинаковые объекты — от помад до ювелирки — и ловишь приятные звуковые щелчки при совпадении. Игра не спешит: можно выключить мозг и просто ловить ритм. Фокус — на внимательность и визуальное удовольствие.


Уровни разнообразные, со временем открываются редкие коллекции макияжа, аксессуаров и одежды. Звук — отдельное удовольствие: мягкий, чистый, помогает переключиться. Работает без интернета, внутриигровые покупки — по желанию. Отлично заходит как антистресс, особенно если хочется визуального порядка и лёгкого фона. В Luxe Match 3D нет спешки — только стиль, звук и ощущение, что всё на своём месте.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Luxe Match 3D: Макияж ASMR 197 Мб Ссылка 2 197 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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