Описание

Преображение модной памяти — это стильная игра на тренировку памяти с элементами переодевания и дизайна интерьеров, где ты помогаешь Ларе воплотить её мечту — создать успешный бизнес по персональным преображениям. Каждые пять минут — это новый клиент, запоминающийся образ, выбор нарядов, макияжа и причесок. Чтобы добиться идеального результата, тебе нужно точно воспроизвести внешний вид, а значит — потренировать внимание и визуальную память.





Кроме модных задач, ты также ремонтируешь помещения, меняешь полы, стены, мебель и сталкиваешься с необычными, а порой и драматичными ситуациями от колоритных клиентов. Выполняй заказы, зарабатывай монеты, открывай новые предметы гардероба и украшения для интерьеров. Преображение модной памяти — это игра, где мода встречается с логикой, а каждый успешный проект приближает Лару к успеху. Готова доказать, что стиль и память идут рука об руку?