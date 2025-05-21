Преображение модной памяти (Мод, без рекламы) 1.3
Игра на память и стиль: помоги Ларе развивать бизнес по преображению клиентов
Преображение модной памяти — это стильная игра на тренировку памяти с элементами переодевания и дизайна интерьеров, где ты помогаешь Ларе воплотить её мечту — создать успешный бизнес по персональным преображениям. Каждые пять минут — это новый клиент, запоминающийся образ, выбор нарядов, макияжа и причесок. Чтобы добиться идеального результата, тебе нужно точно воспроизвести внешний вид, а значит — потренировать внимание и визуальную память.
Кроме модных задач, ты также ремонтируешь помещения, меняешь полы, стены, мебель и сталкиваешься с необычными, а порой и драматичными ситуациями от колоритных клиентов. Выполняй заказы, зарабатывай монеты, открывай новые предметы гардероба и украшения для интерьеров. Преображение модной памяти — это игра, где мода встречается с логикой, а каждый успешный проект приближает Лару к успеху. Готова доказать, что стиль и память идут рука об руку?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.