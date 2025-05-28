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Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы)

Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы) 0.2

Башни, зомби и апгрейды: выдержи волну и спаси базу любой ценой
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Версия:
0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hohama Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Blox Guy Tower Defense — это кооперативная стратегия про выживание, где ты размещаешь защитные башни и отбиваешься от нескончаемых волн зомби. Каждые 5 минут — новая атака, усиленные враги и шанс сломать оборону. Играй в одиночку или в команде, комбинируй башни, прокачивай урон, радиус и спецумения. Только чёткая расстановка даст шанс выжить в следующих раундах.


Открывай редкие скины, улучшай юнитов и строй уникальные стратегии. Прокачка продолжается даже после поражения — копи ресурсы и усиливай свою армию между матчами. PvE-карты со своими темпами и угрозами требуют адаптации, так что заскучать не получится. Игра поддерживает онлайн-режим, регулярные обновления и ивенты. Готов к настоящему tower defense-вызову?


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы) v0.2 MOD APK

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Скачать Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы) 173 Мб Ссылка 2 173 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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