Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы) 0.2
Башни, зомби и апгрейды: выдержи волну и спаси базу любой ценой
Blox Guy Tower Defense — это кооперативная стратегия про выживание, где ты размещаешь защитные башни и отбиваешься от нескончаемых волн зомби. Каждые 5 минут — новая атака, усиленные враги и шанс сломать оборону. Играй в одиночку или в команде, комбинируй башни, прокачивай урон, радиус и спецумения. Только чёткая расстановка даст шанс выжить в следующих раундах.
Открывай редкие скины, улучшай юнитов и строй уникальные стратегии. Прокачка продолжается даже после поражения — копи ресурсы и усиливай свою армию между матчами. PvE-карты со своими темпами и угрозами требуют адаптации, так что заскучать не получится. Игра поддерживает онлайн-режим, регулярные обновления и ивенты. Готов к настоящему tower defense-вызову?
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Blox Guy Tower Defense (Мод, Без рекламы) v0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.