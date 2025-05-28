Описание

Blox Guy Tower Defense — это кооперативная стратегия про выживание, где ты размещаешь защитные башни и отбиваешься от нескончаемых волн зомби. Каждые 5 минут — новая атака, усиленные враги и шанс сломать оборону. Играй в одиночку или в команде, комбинируй башни, прокачивай урон, радиус и спецумения. Только чёткая расстановка даст шанс выжить в следующих раундах.





Открывай редкие скины, улучшай юнитов и строй уникальные стратегии. Прокачка продолжается даже после поражения — копи ресурсы и усиливай свою армию между матчами. PvE-карты со своими темпами и угрозами требуют адаптации, так что заскучать не получится. Игра поддерживает онлайн-режим, регулярные обновления и ивенты. Готов к настоящему tower defense-вызову?