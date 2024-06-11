Minecube - Idle (Мод, Много денег) 0.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
0.4.4
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
2 836
Minecube — Idle — это новая мобильная игра, которая в настоящее время находится на ранней стадии бета-тестирования. Его можно будет загрузить и играть бесплатно, но у игроков будет возможность покупать майнеры и улучшения за драгоценные камни, чтобы уничтожить всю карту. Чем больше орд зомби вы уничтожите, тем сильнее станут ваши шахтеры. Если вы ищете казуальную игру, в которую можно играть бесплатно, но которая имеет реальную ценность, то это идеальная игра для вас.
Насталовремя геймеров! Приготовьтесь к новому стилю игры, как никогда раньше, чтобы захватить мир, когда зомби распространяются по вашим городам!
Информация о модах
1. Деньги не уменьшаются
Скачать Minecube - Idle (Мод, Много денег) 0.4.4 взлом
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