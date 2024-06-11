Minecube — Idle — это новая мобильная игра, которая в настоящее время находится на ранней стадии бета-тестирования. Его можно будет загрузить и играть бесплатно, но у игроков будет возможность покупать майнеры и улучшения за драгоценные камни, чтобы уничтожить всю карту. Чем больше орд зомби вы уничтожите, тем сильнее станут ваши шахтеры. Если вы ищете казуальную игру, в которую можно играть бесплатно, но которая имеет реальную ценность, то это идеальная игра для вас.





Насталовремя геймеров! Приготовьтесь к новому стилю игры, как никогда раньше, чтобы захватить мир, когда зомби распространяются по вашим городам!