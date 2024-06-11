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Minecube - Idle (Мод, Много денег)

Minecube - Idle (Мод, Много денег) 0.4.4

12
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
0.4.4
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
id приложения:
com.YsoCorp.MinecubeIdle
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
2 836

Minecube — Idle — это новая мобильная игра, которая в настоящее время находится на ранней стадии бета-тестирования. Его можно будет загрузить и играть бесплатно, но у игроков будет возможность покупать майнеры и улучшения за драгоценные камни, чтобы уничтожить всю карту. Чем больше орд зомби вы уничтожите, тем сильнее станут ваши шахтеры. Если вы ищете казуальную игру, в которую можно играть бесплатно, но которая имеет реальную ценность, то это идеальная игра для вас.


Насталовремя геймеров! Приготовьтесь к новому стилю игры, как никогда раньше, чтобы захватить мир, когда зомби распространяются по вашим городам!


Скриншоты

Информация о модах

1. Деньги не уменьшаются

 Теги темы: Много денег

Скачать Minecube - Idle (Мод, Много денег) 0.4.4 взлом

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Скачать Minecube - Idle (Мод, Много денег) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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