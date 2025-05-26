Описание

Monsters & Castles: Idle Crush — это RPG с элементами стратегии и полной автоматизацией, где каждые 5 минут ты усиливаешь свою армию и наблюдаешь, как она разрушает всё на пути. Твоя цель — собрать самых мощных монстров, настроить их атаку и отправить на штурм укреплённых замков. Игра продолжает зарабатывать ресурсы, даже когда ты не в сети — возвращайся и собирай плоды.





В Monsters & Castles: Idle Crush сочетаются офлайн-прогресс, простое управление и мощная боевая система с кастомизацией юнитов. Ты выбираешь, кого развивать, когда улучшать атаку, и какие ключи использовать для активации способностей. Всё работает в твоём ритме: хочешь заходить часто — пожалуйста, предпочитаешь «зашёл и забыл» — тоже идеально. Игра идеально подойдёт тем, кто любит стабильный рост и зрелищные разрушения без лишней суеты.