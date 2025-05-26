Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню) 1.0.6
Собери армию монстров и кроши замки даже в офлайне
Monsters & Castles: Idle Crush — это RPG с элементами стратегии и полной автоматизацией, где каждые 5 минут ты усиливаешь свою армию и наблюдаешь, как она разрушает всё на пути. Твоя цель — собрать самых мощных монстров, настроить их атаку и отправить на штурм укреплённых замков. Игра продолжает зарабатывать ресурсы, даже когда ты не в сети — возвращайся и собирай плоды.
В Monsters & Castles: Idle Crush сочетаются офлайн-прогресс, простое управление и мощная боевая система с кастомизацией юнитов. Ты выбираешь, кого развивать, когда улучшать атаку, и какие ключи использовать для активации способностей. Всё работает в твоём ритме: хочешь заходить часто — пожалуйста, предпочитаешь «зашёл и забыл» — тоже идеально. Игра идеально подойдёт тем, кто любит стабильный рост и зрелищные разрушения без лишней суеты.
1. Неограниченное золото (из Wining Invasion Castle)
2. Бесплатный призыв
3. Бесплатное возрождение
4. Все слоты навыков разблокированы бесплатно
5. Скоростной взлом
Примечание:
эта игра имеет более длинное руководство, которое длится до тех пор, пока вы не разблокируете персонажа-кабана. После этого перезапустите и начните снова, мод начнет работать с этого момента. Если нет, то измените экран с вторжения на бой, чтобы обновить его и добавить валюту.
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Установка
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.