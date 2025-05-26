android-1.ru / Игры / Казуальные / Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню)
Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню)

Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню) 1.0.6

Собери армию монстров и кроши замки даже в офлайне
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.6
Требования:
Android 9
Разработчик:
TryAgain Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 785 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Monsters & Castles: Idle Crush — это RPG с элементами стратегии и полной автоматизацией, где каждые 5 минут ты усиливаешь свою армию и наблюдаешь, как она разрушает всё на пути. Твоя цель — собрать самых мощных монстров, настроить их атаку и отправить на штурм укреплённых замков. Игра продолжает зарабатывать ресурсы, даже когда ты не в сети — возвращайся и собирай плоды.


В Monsters & Castles: Idle Crush сочетаются офлайн-прогресс, простое управление и мощная боевая система с кастомизацией юнитов. Ты выбираешь, кого развивать, когда улучшать атаку, и какие ключи использовать для активации способностей. Всё работает в твоём ритме: хочешь заходить часто — пожалуйста, предпочитаешь «зашёл и забыл» — тоже идеально. Игра идеально подойдёт тем, кто любит стабильный рост и зрелищные разрушения без лишней суеты.


Информация о модах

1. Неограниченное золото (из Wining Invasion Castle)

2. Бесплатный призыв

3. Бесплатное возрождение

4. Все слоты навыков разблокированы бесплатно

5. Скоростной взлом


Примечание:

эта игра имеет более длинное руководство, которое длится до тех пор, пока вы не разблокируете персонажа-кабана. После этого перезапустите и начните снова, мод начнет работать с этого момента. Если нет, то измените экран с вторжения на бой, чтобы обновить его и добавить валюту.

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню) v1.0.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню) 785 Мб Ссылка 2 785 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Monster out of Line (Мод, Много денег)
Monster out of Line (Мод, Много денег)
Version: 0.8.0
Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню)
Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню)
Version: 1.0.7
Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы)
Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы)
Version: 17
Joint Blitz
Joint Blitz
Version: 1.0.1
Преображение модной памяти (Мод, без рекламы)
Преображение модной памяти (Мод, без рекламы)
Version: 1.3
Plants vs Zombies Beach Fusion Voyage (Modpack)
Plants vs Zombies Beach Fusion Voyage (Modpack)
Version: 1.0
Hero Clash: Playtime Go (Мод, Без рекламы)
Hero Clash: Playtime Go (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.97
Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы)
Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы)
Version: 0.1.12

Отзывы о Monsters & Castles: Idle Crush (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив