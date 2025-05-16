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Hero Clash: Playtime Go (Мод, Без рекламы)

Hero Clash: Playtime Go (Мод, Без рекламы) 1.0.97

Спаси мир, решай головоломки и действуй быстрее, чем наступает тьма
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Версия:
1.0.97
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Glaciers Game
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 647 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Hero Clash: Playtime Go — это приключенческая головоломка с элементами экшена, где каждую минуту ты решаешь, куда пойти, кого спасти и как победить. Континент раздирает злая пустота, и твоя задача — остановить её, пока не поздно. В сотнях уровней ты ищешь выходы, ловишь момент и действуешь на опережение.


Важно не просто думать, а действовать с точностью. Используй свою наблюдательность и интуицию, чтобы решать загадки самым коротким путём. Мир полон ловушек, секретов и переменчивых условий. Оттачивай реакцию, продвигайся вперёд и докажи, что ты можешь победить не числом, а умом. Готов начать свой путь — и закончить его победой?


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Hero Clash: Playtime Go (Мод, Без рекламы) v1.0.97 MOD APK

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Скачать Hero Clash: Playtime Go (Мод, Без рекламы) 647 Мб Ссылка 2 647 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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