Описание

Aerial Hunter — это медитативная аркада о полёте через абстрактные пейзажи, где каждый манёвр — это движение сквозь свет и звук. Ты управляешь самолётом, парящим в бесконечном небе с меняющимися формами и цветами. Управление реализовано через наклоны или касания, позволяя чувствовать поток движения интуитивно. Собирай светящиеся сферы, встраиваясь в ритм окружающей среды.





С каждым уровнем ты попадаешь в новую визуальную атмосферу: калейдоскопы цвета, пульсирующие формы, переливы звука и света. Игру можно запустить в любой момент, чтобы выдохнуть и сосредоточиться. Без таймеров, врагов или цели — только ты, небо и ощущение невесомости. Отличный способ сбежать из реальности и поймать момент спокойствия.