Aerial Hunter (Мод, Без рекламы) 1.2
Погружайся в гипнотический полёт сквозь свет, цвет и безмятежность
Aerial Hunter — это медитативная аркада о полёте через абстрактные пейзажи, где каждый манёвр — это движение сквозь свет и звук. Ты управляешь самолётом, парящим в бесконечном небе с меняющимися формами и цветами. Управление реализовано через наклоны или касания, позволяя чувствовать поток движения интуитивно. Собирай светящиеся сферы, встраиваясь в ритм окружающей среды.
С каждым уровнем ты попадаешь в новую визуальную атмосферу: калейдоскопы цвета, пульсирующие формы, переливы звука и света. Игру можно запустить в любой момент, чтобы выдохнуть и сосредоточиться. Без таймеров, врагов или цели — только ты, небо и ощущение невесомости. Отличный способ сбежать из реальности и поймать момент спокойствия.
Без рекламы
Скачать Aerial Hunter (Мод, Без рекламы) v1.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.