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Aerial Hunter (Мод, Без рекламы)

Aerial Hunter (Мод, Без рекламы) 1.2

Погружайся в гипнотический полёт сквозь свет, цвет и безмятежность
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Версия:
1.2
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
OG Company
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:15
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Aerial Hunter — это медитативная аркада о полёте через абстрактные пейзажи, где каждый манёвр — это движение сквозь свет и звук. Ты управляешь самолётом, парящим в бесконечном небе с меняющимися формами и цветами. Управление реализовано через наклоны или касания, позволяя чувствовать поток движения интуитивно. Собирай светящиеся сферы, встраиваясь в ритм окружающей среды.


С каждым уровнем ты попадаешь в новую визуальную атмосферу: калейдоскопы цвета, пульсирующие формы, переливы звука и света. Игру можно запустить в любой момент, чтобы выдохнуть и сосредоточиться. Без таймеров, врагов или цели — только ты, небо и ощущение невесомости. Отличный способ сбежать из реальности и поймать момент спокойствия.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Aerial Hunter (Мод, Без рекламы) v1.2 MOD APK

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Скачать Aerial Hunter (Мод, Без рекламы) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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