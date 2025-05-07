Описание

DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд - Это расслабляющая 3-в-ряд игра с элементами ремонта и декора, где ты помогаешь Виктору — эксцентричному гению дизайна — превращать унылые пространства в настоящие шедевры. Каждые 5 минут ты решаешь головоломки, зарабатываешь очки и используешь их для восстановления яхт, беседок, ресторанов и других красивых локаций. Всё в лёгком темпе, без давления и с упором на визуальное удовольствие.





В DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд сочетаются ремонт, арт-декор и классический геймплей три-в-ряд, дополненный уникальными заданиями. Игра полностью бесплатна, без рекламы и работает офлайн — идеально для коротких сессий в дороге, на перерыве или перед сном. Меняй мебель, подбирай цветовые палитры, открывай новые уровни и наслаждайся процессом. Красота в деталях — а ты решаешь, какой она будет.