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DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд (Мод, Много денег)

DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд (Мод, Много денег) 3.6.0

Собирай арт-пазлы, обновляй локации и создай идеальный дизайн
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Версия:
3.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 307 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд - Это расслабляющая 3-в-ряд игра с элементами ремонта и декора, где ты помогаешь Виктору — эксцентричному гению дизайна — превращать унылые пространства в настоящие шедевры. Каждые 5 минут ты решаешь головоломки, зарабатываешь очки и используешь их для восстановления яхт, беседок, ресторанов и других красивых локаций. Всё в лёгком темпе, без давления и с упором на визуальное удовольствие.


В DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд сочетаются ремонт, арт-декор и классический геймплей три-в-ряд, дополненный уникальными заданиями. Игра полностью бесплатна, без рекламы и работает офлайн — идеально для коротких сессий в дороге, на перерыве или перед сном. Меняй мебель, подбирай цветовые палитры, открывай новые уровни и наслаждайся процессом. Красота в деталях — а ты решаешь, какой она будет.


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд (Мод, Много денег) v3.6.0 MOD APK

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Скачать DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд (Мод, Много денег) 307 Мб Ссылка 2 307 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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