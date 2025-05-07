DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд (Мод, Много денег) 3.6.0
Собирай арт-пазлы, обновляй локации и создай идеальный дизайн
DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд - Это расслабляющая 3-в-ряд игра с элементами ремонта и декора, где ты помогаешь Виктору — эксцентричному гению дизайна — превращать унылые пространства в настоящие шедевры. Каждые 5 минут ты решаешь головоломки, зарабатываешь очки и используешь их для восстановления яхт, беседок, ресторанов и других красивых локаций. Всё в лёгком темпе, без давления и с упором на визуальное удовольствие.
В DIY Projects：арт пазлы 3 в ряд сочетаются ремонт, арт-декор и классический геймплей три-в-ряд, дополненный уникальными заданиями. Игра полностью бесплатна, без рекламы и работает офлайн — идеально для коротких сессий в дороге, на перерыве или перед сном. Меняй мебель, подбирай цветовые палитры, открывай новые уровни и наслаждайся процессом. Красота в деталях — а ты решаешь, какой она будет.
Неограниченные деньги
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.