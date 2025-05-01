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Flappy Bird (Мод, Много денег)

Flappy Bird (Мод, Много денег) 1.1

Проверь реакцию, касаясь экрана и избегая зелёных труб
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gears Studios
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 02:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Flappy Bird — это классическая казуальная игра, в которой ты управляешь маленькой пиксельной птицей, пытаясь провести её между рядами труб. Каждые пять минут — десятки попыток преодолеть хотя бы пару препятствий. Простое управление одним касанием и высокая сложность делают геймплей по‑настоящему затягивающим, а каждая ошибка стоит всего — ещё одного «давай по новой».


Игра вышла на iOS и Android в 2013 году, быстро став вирусной благодаря своей простоте, бешеной динамике и узнаваемому визуальному стилю. Без уровней, без прогрессии — только ты, птица и рефлексы. Flappy Bird — идеальный способ проверить терпение, концентрацию и, возможно, немного выйти из себя.


Информация о модах
  • Количество шлемов в игре очень велико, при использовании вы получите 1 дополнительную жизнь.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Flappy Bird (Мод, Много денег) v1.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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