Flappy Bird (Мод, Много денег) 1.1
Проверь реакцию, касаясь экрана и избегая зелёных труб
Flappy Bird — это классическая казуальная игра, в которой ты управляешь маленькой пиксельной птицей, пытаясь провести её между рядами труб. Каждые пять минут — десятки попыток преодолеть хотя бы пару препятствий. Простое управление одним касанием и высокая сложность делают геймплей по‑настоящему затягивающим, а каждая ошибка стоит всего — ещё одного «давай по новой».
Игра вышла на iOS и Android в 2013 году, быстро став вирусной благодаря своей простоте, бешеной динамике и узнаваемому визуальному стилю. Без уровней, без прогрессии — только ты, птица и рефлексы. Flappy Bird — идеальный способ проверить терпение, концентрацию и, возможно, немного выйти из себя.
- Количество шлемов в игре очень велико, при использовании вы получите 1 дополнительную жизнь.
Скачать Flappy Bird (Мод, Много денег) v1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.