Описание

Flappy Bird — это классическая казуальная игра, в которой ты управляешь маленькой пиксельной птицей, пытаясь провести её между рядами труб. Каждые пять минут — десятки попыток преодолеть хотя бы пару препятствий. Простое управление одним касанием и высокая сложность делают геймплей по‑настоящему затягивающим, а каждая ошибка стоит всего — ещё одного «давай по новой».





Игра вышла на iOS и Android в 2013 году, быстро став вирусной благодаря своей простоте, бешеной динамике и узнаваемому визуальному стилю. Без уровней, без прогрессии — только ты, птица и рефлексы. Flappy Bird — идеальный способ проверить терпение, концентрацию и, возможно, немного выйти из себя.