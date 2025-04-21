android-1.ru / Игры / Казуальные / DesertBattle (Мод, Без рекламы)
DesertBattle (Мод, Без рекламы)

DesertBattle 1.0.0

Без рекламы

Прячься, прицеливайся и побеждай в жаркой перестрелке посреди пустыни
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
左右游戏
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

DesertBattle — это мобильный шутер с видом сверху и тактическими элементами, где каждое укрытие может спасти тебе жизнь. Каждые пять минут ты двигаешься между ящиками и камнями, заходишь в траву для маскировки, наводишь оружие и устраиваешь засады на врагов. Управление простое: левая кнопка — движение, правая — прицел и огонь. Видишь красное кольцо под ногами? Это враг — целься и атакуй, прежде чем он обнаружит тебя.


Ты не можешь повредить союзников, поэтому можешь сосредоточиться на стратегии и точности. Здоровье отображается жёлтым индикатором, а механика стрельбы основана на удержании и отпускании — всё зависит от твоего чувства тайминга. Игра работает офлайн, быстро запускается и подойдёт как для коротких матчей, так и для затяжных сессий. Пустыня не прощает ошибок — кто первым увидел, тот и выжил.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать DesertBattle (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать DesertBattle (Мод, Без рекламы) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Wittle Defender (Мод Меню)
Wittle Defender (Мод Меню)
Version: 1.0.5
Chill Tiles: Relax Match
Chill Tiles: Relax Match
Version: 1.0.3
Yokai Restaurant:Casual Tycoon (Мод Меню)
Yokai Restaurant:Casual Tycoon (Мод Меню)
Version: 0.5.7
Happy Screw ASMR
Happy Screw ASMR
Version: 1.0.1
Rose Pixel Block
Rose Pixel Block
Version: 1.0.0
Iron Wings: 3D Shooter (Мод, Без рекламы)
Iron Wings: 3D Shooter (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.1
Looking for Aliens (Мод, Unlocked)
Looking for Aliens (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.56
Cat Crit: Power Clash (Мод Меню)
Cat Crit: Power Clash (Мод Меню)
Version: 1.6

Отзывы о DesertBattle (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив