Описание

DesertBattle — это мобильный шутер с видом сверху и тактическими элементами, где каждое укрытие может спасти тебе жизнь. Каждые пять минут ты двигаешься между ящиками и камнями, заходишь в траву для маскировки, наводишь оружие и устраиваешь засады на врагов. Управление простое: левая кнопка — движение, правая — прицел и огонь. Видишь красное кольцо под ногами? Это враг — целься и атакуй, прежде чем он обнаружит тебя.





Ты не можешь повредить союзников, поэтому можешь сосредоточиться на стратегии и точности. Здоровье отображается жёлтым индикатором, а механика стрельбы основана на удержании и отпускании — всё зависит от твоего чувства тайминга. Игра работает офлайн, быстро запускается и подойдёт как для коротких матчей, так и для затяжных сессий. Пустыня не прощает ошибок — кто первым увидел, тот и выжил.