Описание

Looking for Aliens — это тот случай, когда вы словно впервые видите наш мир… глазами тех, кто вообще не в курсе, зачем у нас пробки, кто такие тамагочи и почему люди разговаривают с микроволновками. Игра превращает привычную реальность в причудливый калейдоскоп странностей, абсурда и милого инопланетного недоумения. Это поиск предметов, но не скучный — каждый уровень здесь как полотно: нарисовано вручную, нашпиговано деталями и приправлено доброй долей юмора. Ваша задача — разглядеть то, что не видно с первого взгляда, и при этом не сойти с ума от того, насколько всё странно, весело и нелогично.





Механика проста, но не примитивна: вы кликаете, исследуете, используете подсказки (если захотите), но главное — втягивает не процесс, а атмосфера. Тут можно просто сидеть и рассматривать сцену, как интерактивный комикс, в котором каждая мелочь говорит о большом: как пришельцы видят людей? Почему они считают, что утюг — это символ власти? Или что холодильники ведут себя подозрительно? От секретных лабораторий до обычных квартир — всё здесь наполнено уютным абсурдом и любовью к деталям. Looking for Aliens — не просто игра, а взгляд на мир с другого угла. И, честно говоря, он куда интереснее привычного.