The Office: Somehow We Manage (Мод меню) - играйте бесплатно и создайте свой сберегательный счет с Dunder Mifflin. Забудьте о сокращении и просто нажмите, чтобы выиграть с Майклом, Джимом, Пэм, Дуайтом и фаворитами филиала Скрантона!





С обещанием смеха в изобилии, это игра, в которую вы захотите играть вечно. Присоединяйтесь к веселой команде Dunder Mifflin уже сегодня! Помогите своим товарищам по работе из Дандер Миффлин, так как мы все вместе! Давайте весело проведем время и заработаем немного денег, пока вы будете бездельничать. Не забывайте разумно тратить между заработками, и пусть прибыль растёт!