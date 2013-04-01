Dye Hard — новейшая и самая инновационная игра в жанре боевых арен. Благодаря инновационному высокооктановому игровому процессу и неограниченному запасу краски вы никогда не захотите останавливаться.





Используйте свой малярный пистолет, чтобы побеждать врагов, захватывать вражеские базы и башни и убивать время, закрашивая всю карту. Растворите каждое вражеское оружие быстросохнущей краской, проявите творческий подход с любым цветом краски, который вы можете себе представить! Будьте готовы к захватывающему опыту, которого нет ни в одной другой игре на рынке сегодня! Dye Hard затянет вас на долгие часы развлечений. Благодаря огромному разнообразию режимов многопользовательской игры у вас всегда будет чем заняться!