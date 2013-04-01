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Dye Hard (Мод, Без рекламы)

Dye Hard (Мод, Без рекламы) 0.10.3

59
5
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FLEXUS
Версия:
0.10.3
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 149 Мб
id приложения:
flexus.dye.hard
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
59
Комментарии:
0
Просмотров:
10 882

Dye Hard — новейшая и самая инновационная игра в жанре боевых арен. Благодаря инновационному высокооктановому игровому процессу и неограниченному запасу краски вы никогда не захотите останавливаться.


Используйте свой малярный пистолет, чтобы побеждать врагов, захватывать вражеские базы и башни и убивать время, закрашивая всю карту. Растворите каждое вражеское оружие быстросохнущей краской, проявите творческий подход с любым цветом краски, который вы можете себе представить! Будьте готовы к захватывающему опыту, которого нет ни в одной другой игре на рынке сегодня! Dye Hard затянет вас на долгие часы развлечений. Благодаря огромному разнообразию режимов многопользовательской игры у вас всегда будет чем заняться!


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Информация о модах

ㆍУбить всех

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Скачать Dye Hard (Мод, Без рекламы) 0.10.3 взлом

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Скачать Dye Hard (Мод, Без рекламы)
149 Мб
Ссылка 2
149 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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