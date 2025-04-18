Описание

Fun Escape Room — новая логическая игра, которая подойдет для людей разного возраста. Вы и ваши друзья, коллеги и члены семьи хорошо проведете время, решая головоломку.





Задача — выбраться из комнаты за 60 минут. Вы должны использовать все возможности, чтобы выбраться из запертой комнаты. В игре более 100 уровней различной сложности, будет сложно, но будет интересно!





Игроки могут создавать свои собственные комнаты и делиться ими с другими игроками. Поддержка режима совместной работы. Выполняйте задания вместе с друзьями или членами семьи и пробуйте придумывать разные решения! Азарт, напряжение, неожиданные повороты - все это ждет вас в этой игре!