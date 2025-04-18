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Escape room - Игры на логику (Мод, Много монет)

Escape room - Игры на логику 2.20.1

Много денег
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Версия:
2.20.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Webelinx Games
Категория:
Головоломки / Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 133
Скриншоты
Описание

Fun Escape Room — новая логическая игра, которая подойдет для людей разного возраста. Вы и ваши друзья, коллеги и члены семьи хорошо проведете время, решая головоломку.


Задача — выбраться из комнаты за 60 минут. Вы должны использовать все возможности, чтобы выбраться из запертой комнаты. В игре более 100 уровней различной сложности, будет сложно, но будет интересно!


Игроки могут создавать свои собственные комнаты и делиться ими с другими игроками. Поддержка режима совместной работы. Выполняйте задания вместе с друзьями или членами семьи и пробуйте придумывать разные решения! Азарт, напряжение, неожиданные повороты - все это ждет вас в этой игре!


Информация о модах

Золотые монеты/Выносливость

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 Теги темы: Много денег

Скачать Escape room - Игры на логику (Мод, Много монет) v2.20.1 MOD APK

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Скачать Escape room - Игры на логику (Мод, Много монет) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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