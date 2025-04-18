Версия:
2.20.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Webelinx Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 133
Описание
Fun Escape Room — новая логическая игра, которая подойдет для людей разного возраста. Вы и ваши друзья, коллеги и члены семьи хорошо проведете время, решая головоломку.
Задача — выбраться из комнаты за 60 минут. Вы должны использовать все возможности, чтобы выбраться из запертой комнаты. В игре более 100 уровней различной сложности, будет сложно, но будет интересно!
Игроки могут создавать свои собственные комнаты и делиться ими с другими игроками. Поддержка режима совместной работы. Выполняйте задания вместе с друзьями или членами семьи и пробуйте придумывать разные решения! Азарт, напряжение, неожиданные повороты - все это ждет вас в этой игре!
Информация о модах
Золотые монеты/Выносливость
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Скачать Escape room - Игры на логику (Мод, Много монет) v2.20.1 MOD APK
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