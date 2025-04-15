Описание

Cat Crit: Power Clash — это не просто рогалик, это настоящий кошачий апокалипсис, где милота встречается с безжалостным экшеном. Здесь пушистые герои не мурлычут на подоконнике — они кидаются в бой с когтями, магией и ультимативной яростью. Игра выглядит как смесь милой анимации и яростной стратегии: каждый бой — это головоломка, где нужно быстро соображать, как пережить следующую волну монстров. Апгрейды выпадают как подарки судьбы: вот вам лазерные усы, вот реактивный хвост, а вот и броня из рыбьей чешуи — кто бы мог подумать, что кошачий арсенал может быть таким эпичным?





Каждое прохождение уникально — уровни генерируются случайно, враги становятся всё злее, а коты — всё мощнее. Игра заставляет думать, принимать рискованные решения, жертвовать одними улучшениями ради других. Вам придётся выбирать: усилить атаку или вложиться в защиту, сражаться в ближнем бою или выстраивать кота-мага дальнего действия. Здесь важен не только рефлекс, но и стратегия. И, что особенно приятно, при всей напряжённости происходящего, в Cat Crit нет тяжеловесной мрачности — только драйв, веселье и пушистая решимость выжить во что бы то ни стало.