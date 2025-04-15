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Cat Crit: Power Clash (Мод Меню)

Cat Crit: Power Clash 1.1

Мод меню

Когда пушистые воины становятся последней надеждой мира, охваченного хаосом
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Версия:
1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
LuB
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
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Описание

Cat Crit: Power Clash — это не просто рогалик, это настоящий кошачий апокалипсис, где милота встречается с безжалостным экшеном. Здесь пушистые герои не мурлычут на подоконнике — они кидаются в бой с когтями, магией и ультимативной яростью. Игра выглядит как смесь милой анимации и яростной стратегии: каждый бой — это головоломка, где нужно быстро соображать, как пережить следующую волну монстров. Апгрейды выпадают как подарки судьбы: вот вам лазерные усы, вот реактивный хвост, а вот и броня из рыбьей чешуи — кто бы мог подумать, что кошачий арсенал может быть таким эпичным?


Каждое прохождение уникально — уровни генерируются случайно, враги становятся всё злее, а коты — всё мощнее. Игра заставляет думать, принимать рискованные решения, жертвовать одними улучшениями ради других. Вам придётся выбирать: усилить атаку или вложиться в защиту, сражаться в ближнем бою или выстраивать кота-мага дальнего действия. Здесь важен не только рефлекс, но и стратегия. И, что особенно приятно, при всей напряжённости происходящего, в Cat Crit нет тяжеловесной мрачности — только драйв, веселье и пушистая решимость выжить во что бы то ни стало.


Информация о модах

Меню модов

Высокий урон

Дальний радиус атаки

Нет перезарядки способностей

Враги двигаются быстро

Неограниченная энергия

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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