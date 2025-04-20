Описание

Chill Tiles: Relax Match — это красочная и расслабляющая игра в жанре «три в ряд», созданная для тех, кто хочет сбросить напряжение. Каждые пять минут ты меняешь местами фруктовые плитки, собираешь комбинации и наблюдаешь за яркими анимациями. Играть просто, но оторваться сложно — уровни идут один за другим, а каждый следующий чуть сложнее и интереснее. Всё это — под спокойную музыку и без лишнего давления.





Игра подходит как для коротких сессий, так и для долгих вечеров. Режим без таймера, плавная кривая сложности и отсутствие доната делают её идеальной для отдыха. Есть бонусы, усилители и ежедневные задания для тех, кто хочет немного вызова. Chill Tiles работает офлайн и не перегружает устройство — только цвет, звук и постепенное удовольствие от процесса.