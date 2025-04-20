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Chill Tiles: Relax Match

Chill Tiles: Relax Match 1.0.3

Оригинал

Сочетай фрукты, сбрасывай стресс и наслаждайся лёгкой головоломкой в любое время
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Media Mastermind
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Chill Tiles: Relax Match — это красочная и расслабляющая игра в жанре «три в ряд», созданная для тех, кто хочет сбросить напряжение. Каждые пять минут ты меняешь местами фруктовые плитки, собираешь комбинации и наблюдаешь за яркими анимациями. Играть просто, но оторваться сложно — уровни идут один за другим, а каждый следующий чуть сложнее и интереснее. Всё это — под спокойную музыку и без лишнего давления.


Игра подходит как для коротких сессий, так и для долгих вечеров. Режим без таймера, плавная кривая сложности и отсутствие доната делают её идеальной для отдыха. Есть бонусы, усилители и ежедневные задания для тех, кто хочет немного вызова. Chill Tiles работает офлайн и не перегружает устройство — только цвет, звук и постепенное удовольствие от процесса.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Chill Tiles: Relax Match 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

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