Описание

Yokai Restaurant - Это казуальный симулятор с элементами тайкуна, в котором ты берёшь под контроль ресторан для ёкай - существ из японского фольклора. По сюжету, главная героиня Юна приезжает в глухую деревню, чтобы выяснить, куда исчезла её бабушка. Она находит старое заведение, покрытое пылью и тайнами. Каждые 5 минут ты нанимаешь духов-повара, принимаешь заказы и обслуживаешь гостей с рогами, хвостами и клыками. Доход - ключ к расширению и разгадкам.





В Yokai Restaurant сочетается менеджмент ресторана и сюжет с мистикой. Ты открываешь новые рецепты, строишь залы, взаимодействуешь с ёкай - у каждого свой характер и желания. Продвигаясь вперёд, ты не только растишь прибыль, но и раскрываешь историю семьи, прошлое деревни и секреты магического мира. Игра работает в офлайне, не требует доната, идеально для расслабленного вечера. Загляни в ресторан духов - там тебя уже ждут.