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Yokai Restaurant:Casual Tycoon (Мод Меню)

Yokai Restaurant:Casual Tycoon 0.5.7

Мод меню

Управляй рестораном духов и узнай, куда пропала бабушка
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Версия:
0.5.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
EVERSTONE
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Yokai Restaurant - Это казуальный симулятор с элементами тайкуна, в котором ты берёшь под контроль ресторан для ёкай - существ из японского фольклора. По сюжету, главная героиня Юна приезжает в глухую деревню, чтобы выяснить, куда исчезла её бабушка. Она находит старое заведение, покрытое пылью и тайнами. Каждые 5 минут ты нанимаешь духов-повара, принимаешь заказы и обслуживаешь гостей с рогами, хвостами и клыками. Доход - ключ к расширению и разгадкам.


В Yokai Restaurant сочетается менеджмент ресторана и сюжет с мистикой. Ты открываешь новые рецепты, строишь залы, взаимодействуешь с ёкай - у каждого свой характер и желания. Продвигаясь вперёд, ты не только растишь прибыль, но и раскрываешь историю семьи, прошлое деревни и секреты магического мира. Игра работает в офлайне, не требует доната, идеально для расслабленного вечера. Загляни в ресторан духов - там тебя уже ждут.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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