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Happy Screw ASMR

Happy Screw ASMR 1.0.1

Оригинал

Шурупы, ловушки и немного спасательной романтики — расслабляйся и завинчивай по делу
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Global DP
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Happy Screw ASMR — это забавная и расслабляющая головоломка с неожиданной концепцией: ты играешь за винтик. Да-да, самый обычный, но очень целеустремлённый винтик, который завинчивает всё на своём пути и решает задачи, чтобы добраться до своей цели — спасти пленённую красавицу. Каждое задание — это мини-сценарий с уникальной механикой, где нужно не просто крутить, а думать: куда, зачем и когда.


Игра сочетает визуальное удовольствие, простую механику и лёгкий юмор. Приятные звуки закручивания, плавные анимации и ощущение, будто ты реально что-то чинишь, делают Happy Screw ASMR идеальной для коротких сессий на расслабоне. Постепенно уровни становятся сложнее, но всё равно остаются доступными и увлекательными. Это игра, в которую легко втянуться и сложно остановиться — потому что мало что так приятно, как когда всё наконец встало на своё место.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Happy Screw ASMR v1.0.1 MOD APK

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Скачать Happy Screw ASMR 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

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