Описание

Безумная Эволюция: Idle Merge — это чистый хаос в стиле merge. Берёшь пару безобидных чудиков, сливаешь их — и получаешь нечто, что не покажешь бабушке. Тут монстры сами вылезают из сундуков, сами зарабатывают монеты и сами продолжают мутировать, пока ты спишь. С каждым апгрейдом они становятся всё страннее, а твоя империя — всё прибыльнее.





В Безумная Эволюция: Idle Merge нет правил — только эволюция, ускорение и абсурд. Открываешь миры, клонируешь существ, апаешь доход и наблюдаешь, как на экране творится нечто очень далёкое от нормы. Всё работает даже офлайн, так что прогресс идёт без тебя — и это пугает почти так же, как очередной монстр. Хочешь расслабиться, но с перчинкой — эта игра для тебя.