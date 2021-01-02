Безумная Эволюция: Idle Merge 1.0.3
Когда монстры странные, а логика давно сдалась — начинается веселье
Версия:
1.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ALMA Games Labs
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Безумная Эволюция: Idle Merge — это чистый хаос в стиле merge. Берёшь пару безобидных чудиков, сливаешь их — и получаешь нечто, что не покажешь бабушке. Тут монстры сами вылезают из сундуков, сами зарабатывают монеты и сами продолжают мутировать, пока ты спишь. С каждым апгрейдом они становятся всё страннее, а твоя империя — всё прибыльнее.
В Безумная Эволюция: Idle Merge нет правил — только эволюция, ускорение и абсурд. Открываешь миры, клонируешь существ, апаешь доход и наблюдаешь, как на экране творится нечто очень далёкое от нормы. Всё работает даже офлайн, так что прогресс идёт без тебя — и это пугает почти так же, как очередной монстр. Хочешь расслабиться, но с перчинкой — эта игра для тебя.
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