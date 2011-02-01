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Hexa Warrior (Мод меню)

Hexa Warrior 34.1.0

Мод меню

Откройте врата мифических миров: приключения, испытания и объединение героев
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Версия:
34.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HaveFunT
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 391 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Погрузитесь в мир, где древние легенды встречаются с реальностью параллельного измерения. В этом проекте, сочетающем элементы приключенческого экшена и тактики, вам предстоит исследовать загадочные миры, где каждое испытание требует смелости и продуманного плана. Встречи с мифическими героями и столкновения с неизведанными опасностями откроют вам двери в пространство, где тайны прошлого переплетаются с настоящими вызовами.


Возглавьте отряд воинов и станьте лучшим шестиугольным воином в этом эпическом приключении. Hexa Warriors дарит инновационные механики боя, сочетая динамичные сражения с глубоким стратегическим планированием. Каждое решение влияет на судьбу вашей команды, а яркий сюжет и великолепная графика подарят незабываемые эмоции и откроют новые горизонты для исследований.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная боевая валюта
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hexa Warrior (Мод меню) 391 Мб Ссылка 2 391 Мб

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