Описание

Погрузитесь в захватывающий мир MaskHero, где вам предстоит играть роль могущественного героя в поисках утраченных воспоминаний. Сражайтесь с Зеленым Трупом и другими опасными противниками, постепенно пробуждая свою память и задаваясь вопросами о прошлом. Исследуйте богатые уровни, овладевайте сотнями навыков, оружия и даже домашних животных, чтобы создать уникальную комбинацию силы и тактики.





Запустите автоматический бой, готовьте свое оружие и настраивайте навыки, чтобы получать награды даже в офлайн-режиме. Наслаждайтесь регулярными бесплатными улучшениями, легкими обновлениями и множеством копий событий, которые держат вас в постоянном напряжении. MaskHero — это не просто игра в режиме ожидания, это эпическое приключение, которое ждет вас в любое время!