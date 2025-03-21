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MaskHero (Мод Меню)

MaskHero (Мод Меню) 0.9.3

Встретьтесь с MaskHero – режим ожидания, полный боевых действий и развития
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Версия:
0.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DiGeamOfficial
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир MaskHero, где вам предстоит играть роль могущественного героя в поисках утраченных воспоминаний. Сражайтесь с Зеленым Трупом и другими опасными противниками, постепенно пробуждая свою память и задаваясь вопросами о прошлом. Исследуйте богатые уровни, овладевайте сотнями навыков, оружия и даже домашних животных, чтобы создать уникальную комбинацию силы и тактики.


Запустите автоматический бой, готовьте свое оружие и настраивайте навыки, чтобы получать награды даже в офлайн-режиме. Наслаждайтесь регулярными бесплатными улучшениями, легкими обновлениями и множеством копий событий, которые держат вас в постоянном напряжении. MaskHero — это не просто игра в режиме ожидания, это эпическое приключение, которое ждет вас в любое время!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Режим Бога

Неограниченные навыки

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать MaskHero (Мод Меню) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

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