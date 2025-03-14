Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Felipe R M
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание
В Abnormal Check – Проверка ненормальности вам предстоит отточить зрение, исследуя потрясающие изображения и находя мельчайшие различия, спрятанные в ярких картинах. Каждая головоломка дарит уникальный визуальный вызов, требующий максимальной концентрации и внимательности, чтобы заметить то, что ускользает от непредвзятого взгляда.
Испытайте свою способность к наблюдению и концентрации в этой захватывающей игре, которая превращает поиск скрытых деталей в настоящее удовольствие. Наслаждайтесь бесконечным весельем и вызовом, где каждая найденная разница приближает вас к новым рекордам и делает игровой процесс по-настоящему увлекательным!
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