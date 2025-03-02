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Harvest Rush (Мод, Много денег)

Harvest Rush (Мод, Много денег) 0.0.9

Погрузитесь в мир спокойствия с увлекательным сбором урожая и растущей прибылью
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Версия:
0.0.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Harvest Rush — это суперказуальная игра, в которой вы сможете расслабиться и насладиться приятным опытом сбора урожая. Каждый новый уровень раскрывает все больше сортов культур, позволяя открывать все более дорогостоящие варианты и увеличивать вашу прибыль. Простой геймплей в одно касание и милая графика делают процесс не только легким, но и максимально комфортным, так что вы сможете получать удовольствие часами.


По мере прохождения уровней вы сможете собирайте урожай с разных полей, наблюдая, как растут ваши доходы и открываются новые возможности. Захватывающий процесс не только развлечет, но и позволит сконцентрироваться на приятной механике выращивания и продажи. Присоединяйтесь уже сейчас, чтобы создать собственную фермерскую империю, получить массу положительных эмоций и достичь финансового успеха!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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