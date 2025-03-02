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Dungeons Go! (Мод меню)

Dungeons Go! (Мод меню) 0.2.7

Укрепляйте империю и сокрушайте врагов в бескрайнем мире мрачных подземелий
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Версия:
0.2.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DARK HALO GAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Dungeons Go предлагает вам стать Королём костей, чтобы выступить против полчищ искателей приключений, стремящихся отобрать богатства тёмных глубин. Победите людей, эльфов, гномов и прочих врагов, подчиняя их себе и расширяя территорию. С каждым броском костей вы будете получать золото, алмазы и опыт, что позволит развивать подземную крепость и укреплять свою армию.


Приключения не ограничиваются мрачными коридорами: на обширной карте Костяного короля вы найдёте множество событий и заданий. Исследуйте их, чтобы открыть ценные ресурсы и новые тактические возможности. Готовы ли вы возглавить тёмную армию и доказать, что даже светлейшие герои могут пасть перед могуществом истинного владыки подземелий? Примите вызов и станьте хранителем тайных глубин!


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Все Бесплатно
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Dungeons Go! (Мод меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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