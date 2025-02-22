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Zoo Restaurant (Мод Меню)

Zoo Restaurant (Мод Меню) 1.0.3

Погрузитесь в мир управления рестораном, где каждый заказ дарит волшебство
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Mafgames
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Добро пожаловать в особенный мир, где уют и кулинарное волшебство переплетаются с атмосферой дружбы! В Zoo Restaurant милые животные с радостью ждут вашего визита, чтобы разделить с вами радость вкусной еды. Мистеру Медведю надоело печь хлеб, и он решился открыть собственный ресторан, чтобы по-новому воспринять жизнь в лесу. Его новость быстро разнеслась по округе, и теперь лесные друзья собираются в его заведении, чтобы насладиться уникальной атмосферой и великолепными блюдами.


В этой игре для управления рестораном ваша задача — помочь занятому мистеру Медведю справиться с потоком посетителей, организовать работу кухни и создать незабываемые гастрономические впечатления для каждого гостя. Поддержите нашего героя в этом увлекательном приключении, где каждый заказ превращается в праздник, а ваш кулинарный талант делает ресторан настоящим центром веселья и уюта!


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 Теги темы: Мод меню

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