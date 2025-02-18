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Survival Stand: Zombie Defense (Мод меню)

Survival Stand: Zombie Defense (Мод меню) 0.0.19

Защитите человечество: стратегия, башни и непрерывное совершенствование обороны
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Версия:
0.0.19
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Peak Plus
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Survival Stand: Zombie Defense вы окунетесь в мрачный постапокалиптический мир, где безжалостные зомби заполонили Землю, и ваша последняя крепость — единственная надежда человечества. Вашей задачей является строительство и модернизация защитных башен, каждая из которых обладает уникальными способностями для отражения натиска нежити. От пулеметных гнезд до огнеметов и взрывных ловушек — каждая башня может быть улучшена для повышения огневой мощи и эффективности, позволяя адаптировать вашу стратегию под возрастающую сложность волн зомби.


Погрузитесь в захватывающий игровой процесс, где каждое принятое решение имеет решающее значение для выживания. Станьте мастером тактики, корректируя расстановку оборонительных сооружений и совершенствуя их характеристики, чтобы противостоять бесконечному натиску врагов. Survival Stand: Zombie Defense предлагает динамичную стратегию, насыщенную яркими визуальными эффектами и напряжёнными моментами, где только ваша смелость и умение планировать помогут защитить последнюю крепость и спасти человечество от вымирания.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Множитель опыта
  • Враги взрываются сами по себе
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 Теги темы: Мод меню

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