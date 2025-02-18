Описание

В Survival Stand: Zombie Defense вы окунетесь в мрачный постапокалиптический мир, где безжалостные зомби заполонили Землю, и ваша последняя крепость — единственная надежда человечества. Вашей задачей является строительство и модернизация защитных башен, каждая из которых обладает уникальными способностями для отражения натиска нежити. От пулеметных гнезд до огнеметов и взрывных ловушек — каждая башня может быть улучшена для повышения огневой мощи и эффективности, позволяя адаптировать вашу стратегию под возрастающую сложность волн зомби.





Погрузитесь в захватывающий игровой процесс, где каждое принятое решение имеет решающее значение для выживания. Станьте мастером тактики, корректируя расстановку оборонительных сооружений и совершенствуя их характеристики, чтобы противостоять бесконечному натиску врагов. Survival Stand: Zombie Defense предлагает динамичную стратегию, насыщенную яркими визуальными эффектами и напряжёнными моментами, где только ваша смелость и умение планировать помогут защитить последнюю крепость и спасти человечество от вымирания.