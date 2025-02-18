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Summon Dragons 2 (Мод, Без рекламы)

Summon Dragons 2 (Мод, Без рекламы) 1.1.192

Погрузитесь в эпическое приключение и станьте легендарным Повелителем Драконов
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Версия:
1.1.192
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HK Hero Entertainment Co., Limited
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Summon Dragons 2 приглашает вас отправиться в захватывающее путешествие от уединённого океанского острова до легендарного титула Повелителя Драконов. Эта новая ролевая игра с драконами погружает вас в мир магии, мифических существ и стратегических сражений, где каждое ваше решение приближает вас к вершинам могущества. Создавайте и развивайте свой остров, возводите могущественные здания, чтобы укрепить свою базу, и готовьтесь к битвам, в которых вам предстоит сразиться с врагами, охраняющими древние тайны и несметные богатства.


Исследуйте опасные подземелья и уникальные инстансы, где продуманные стратегии и тактическое мышление играют решающую роль в успехе ваших приключений. Призывайте мощных драконов, нанимайте опытных тренеров и создавайте непобедимую армию, чтобы управлять силами стихий и доказать своё превосходство. Summon Dragons 2 — это игра, где каждая битва, каждое здание и каждая вызванная драконья мощь ведут вас по пути к абсолютной власти в мире магии и драконов.


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Скачать Summon Dragons 2 (Мод, Без рекламы) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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