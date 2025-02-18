Описание

Summon Dragons 2 приглашает вас отправиться в захватывающее путешествие от уединённого океанского острова до легендарного титула Повелителя Драконов. Эта новая ролевая игра с драконами погружает вас в мир магии, мифических существ и стратегических сражений, где каждое ваше решение приближает вас к вершинам могущества. Создавайте и развивайте свой остров, возводите могущественные здания, чтобы укрепить свою базу, и готовьтесь к битвам, в которых вам предстоит сразиться с врагами, охраняющими древние тайны и несметные богатства.





Исследуйте опасные подземелья и уникальные инстансы, где продуманные стратегии и тактическое мышление играют решающую роль в успехе ваших приключений. Призывайте мощных драконов, нанимайте опытных тренеров и создавайте непобедимую армию, чтобы управлять силами стихий и доказать своё превосходство. Summon Dragons 2 — это игра, где каждая битва, каждое здание и каждая вызванная драконья мощь ведут вас по пути к абсолютной власти в мире магии и драконов.