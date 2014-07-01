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Старший школьный гангстер

Старший школьный гангстер 1.7

Ощутите дух школьного бунта: станьте легендарным гангстером среди хулиганов
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Версия:
1.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LSAD Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Старший школьный гангстер приглашает вас погрузиться в атмосферу дерзких школьных приключений, где вы становитесь настоящим бунтарём. Примите на себя роль бесстрашного хулигана, присоединяясь к банде вызывающих смех проказников, и докажите, что вы — лучший школьный гангстер. Создавайте бумажные шарики, чтобы метко поражать не только учителей из Bully School, но и учеников настоящей средней школы, насмехаясь над устоявшимися правилами и показывая истинное мастерство школьного хулиганства.


В этой игре каждый день – как последний, и вы должны максимально использовать свою смекалку, чтобы бросить вызов устоям дисциплины. Сдавайте экзамены в кабинете директора, где порядок соблюдают строго, а затем, с юмором и дерзостью, перевоплощайтесь в непокорного нарушителя. Старший школьный гангстер – это забавное и ироничное приключение, которое подарит вам массу весёлых моментов и незабываемых эмоций, показывая, что истинная сила кроется в умении смеяться над самим собой и окружающим миром.


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