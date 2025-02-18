Описание

Block Crime Mafia — топовая RolePlay игра с открытым миром, которая предлагает как захватывающий онлайн режим РП с друзьями, так и одиночное приключение на огромной карте. Встречайте реалистичный мир, где вас ждет полный спектр возможностей: от создания собственного бизнеса до безграничной свободы действий. Пройдите путь гангстера с самых низов и станьте лидером банды в легендарном городе Лос Палмс, где каждая улица дышит опасностью и амбициями.





В этом симуляторе жизни и криминала вас ждут интенсивный экшн, перестрелки, динамичные гонки и масштабные войны между преступными кланами. Выполняйте захватывающие задания от мафиозных боссов, выбирайте крутые автомобили и самое мощное оружие, чтобы доказать своё превосходство в мире криминальных войн. Решите, кем вы хотите быть в Лос Палмс: законопослушным гражданином, безжалостным гангстером, успешным бизнесменом, владеющим элитной недвижимостью, или даже жестким начальником полиции, борющимся с преступностью. Ваш выбор определит, кто возглавит этот беспощадный город!