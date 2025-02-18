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Block Crime Mafia: Онлайн РП (Мод, Скорость игры)

Block Crime Mafia: Онлайн РП (Мод, Скорость игры) 1.078

Создайте свою криминальную империю и определите судьбу Лос Палмс
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Версия:
1.078
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Kowiy Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 532 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Block Crime Mafia — топовая RolePlay игра с открытым миром, которая предлагает как захватывающий онлайн режим РП с друзьями, так и одиночное приключение на огромной карте. Встречайте реалистичный мир, где вас ждет полный спектр возможностей: от создания собственного бизнеса до безграничной свободы действий. Пройдите путь гангстера с самых низов и станьте лидером банды в легендарном городе Лос Палмс, где каждая улица дышит опасностью и амбициями.


В этом симуляторе жизни и криминала вас ждут интенсивный экшн, перестрелки, динамичные гонки и масштабные войны между преступными кланами. Выполняйте захватывающие задания от мафиозных боссов, выбирайте крутые автомобили и самое мощное оружие, чтобы доказать своё превосходство в мире криминальных войн. Решите, кем вы хотите быть в Лос Палмс: законопослушным гражданином, безжалостным гангстером, успешным бизнесменом, владеющим элитной недвижимостью, или даже жестким начальником полиции, борющимся с преступностью. Ваш выбор определит, кто возглавит этот беспощадный город!


Информация о модах

Скорость игры

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Скачать Block Crime Mafia: Онлайн РП (Мод, Скорость игры) v1.078 MOD APK

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