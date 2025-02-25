Описание

Tales of Wind: Radiant Rebirth – это яркая и захватывающая MMORPG, которая объединяет классику фэнтези с инновационными механиками, созданными для мобильных устройств и ПК. Улучшенный геймплей, расширенная кастомизация персонажей и огромный открытый мир дарят уникальное приключение, где каждая битва и каждое исследование наполняются незабываемыми эмоциями.





Погрузитесь в мир Ла-Плас – города, благословлённого богами, ныне находящегося под угрозой тёмных сил. Вам предстоит раскрыть древние тайны и вернуть утраченное величие, объединяя силы света и мужества. Приготовьтесь к эпическим сражениям, где настоящее фэнтези оживает на ваших глазах, даруя шанс изменить судьбу целой империи.