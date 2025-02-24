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Wall World (Мод, Много денег)

Wall World (Мод, Много денег) 1.1.1.0

Откройте бескрайние шахты и фантастические биомы с элементами башенной защиты
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Версия:
1.1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
UniqueGames Publishing
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в захватывающий мир подземных приключений, где каждое движение превращается в испытание стратегического мышления и смелости. В Wall World вам предстоит исследовать процедурно генерируемые шахты, открывая фантастические биомы, наполненные древними тайнами и загадочными локациями. Собирайте уникальные ресурсы и технологии для покупки ценных улучшений, которые помогут сделать вашу мобильную базу ещё более мощной и надежной.


Отстаивайте свою территорию, используя элементы защиты башни, чтобы отражать атаки полчищ агрессивных монстров. Свободно перемещайтесь по Стене в любых погодных условиях, днём и ночью, и ищите следы «других», ведущие туда, где ранее не ступала рука человека. Каждое принятое решение в этом rogue-lite симуляторе шахтера открывает перед вами новые возможности для стратегических открытий и бесконечных приключений.


Информация о модах
  • Если вы продолжите играть с зарегистрированных профилей, вы начнете с большой суммы денег, сложность каждого профиля разная, от простого к сложному.
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 Теги темы: Много денег

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