Описание

Погрузитесь в захватывающий мир подземных приключений, где каждое движение превращается в испытание стратегического мышления и смелости. В Wall World вам предстоит исследовать процедурно генерируемые шахты, открывая фантастические биомы, наполненные древними тайнами и загадочными локациями. Собирайте уникальные ресурсы и технологии для покупки ценных улучшений, которые помогут сделать вашу мобильную базу ещё более мощной и надежной.





Отстаивайте свою территорию, используя элементы защиты башни, чтобы отражать атаки полчищ агрессивных монстров. Свободно перемещайтесь по Стене в любых погодных условиях, днём и ночью, и ищите следы «других», ведущие туда, где ранее не ступала рука человека. Каждое принятое решение в этом rogue-lite симуляторе шахтера открывает перед вами новые возможности для стратегических открытий и бесконечных приключений.