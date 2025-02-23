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Geometry Survivor (Полная версия)

Geometry Survivor (Полная версия) 1.0

Погрузитесь в захватывающий мир автошутера с геометрическими испытаниями
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Версия:
1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Brain Seal Ltd
Категория:
Экшен / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 312 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Geometry Survivor – это динамичный автошутер в жанре roguelite, который бросает вызов вашим навыкам и реакции. В этом уникальном проекте вы будете сражаться с волнами геометрических кораблей, преодолевать их эскадры и демонстрировать стратегическое мышление в постоянно изменяющемся, опасном сетчатом мире. Каждый миг наполнен адреналином, а каждое решение может стать решающим для вашего выживания.


Основная цель игры – продержаться 20 минут, и именно это делает процесс игры еще более захватывающим и напряженным. Вы будете испытывать настоящий драйв от борьбы с множеством противников, где каждый бой требует от вас максимальной концентрации и смелости. Благодаря богатому набору динамичных сражений, roguelite механика позволяет вам каждый раз переживать новый, непредсказуемый игровой опыт, превращая каждую минуту в настоящее испытание на выносливость и тактическое мышление.


Информация о модах

Полная версия, неограниченные деньги

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Скачать Geometry Survivor (Полная версия) 312 Мб Ссылка 2 312 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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