Описание

Geometry Survivor – это динамичный автошутер в жанре roguelite, который бросает вызов вашим навыкам и реакции. В этом уникальном проекте вы будете сражаться с волнами геометрических кораблей, преодолевать их эскадры и демонстрировать стратегическое мышление в постоянно изменяющемся, опасном сетчатом мире. Каждый миг наполнен адреналином, а каждое решение может стать решающим для вашего выживания.





Основная цель игры – продержаться 20 минут, и именно это делает процесс игры еще более захватывающим и напряженным. Вы будете испытывать настоящий драйв от борьбы с множеством противников, где каждый бой требует от вас максимальной концентрации и смелости. Благодаря богатому набору динамичных сражений, roguelite механика позволяет вам каждый раз переживать новый, непредсказуемый игровой опыт, превращая каждую минуту в настоящее испытание на выносливость и тактическое мышление.