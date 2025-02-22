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Magical Girl Dungeon (Мод Меню)

Magical Girl Dungeon (Мод Меню) 1.1.6

Погрузитесь в магический мир подземелий, сражений и волшебных сокровищ!
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Версия:
1.1.6
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
KamisaCompanyGames
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В игре Magical Girl Dungeon вас ждет яркое приключение, где каждая битва превращается в волшебный экшен. Преодолевайте опасные подземелья, побеждайте врагов, собирайте деньги и ценные предметы, чтобы ваша волшебница становилась всё сильнее. Эта симпатичная игра-стрелялка для девочек-волшебниц объединяет динамичный геймплей с магией и весельем, даря неповторимые эмоции и незабываемые моменты в мире фантазии.


Испытайте уникальное сочетание аркадного экшена и увлекательного квеста, где каждое ваше действие имеет значение. С каждой победой над противниками и каждым собранным предметом ваша героиня раскрывает новые способности, готовясь к еще более захватывающим испытаниям в лабиринте подземелий. Откройте для себя мир, где магия становится реальностью, и станьте настоящей героиней, способной изменить ход истории!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню, Много урона, Режим бога

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Скачать Magical Girl Dungeon (Мод Меню) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

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