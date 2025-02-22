Magical Girl Dungeon (Мод Меню) 1.1.6
Погрузитесь в магический мир подземелий, сражений и волшебных сокровищ!
В игре Magical Girl Dungeon вас ждет яркое приключение, где каждая битва превращается в волшебный экшен. Преодолевайте опасные подземелья, побеждайте врагов, собирайте деньги и ценные предметы, чтобы ваша волшебница становилась всё сильнее. Эта симпатичная игра-стрелялка для девочек-волшебниц объединяет динамичный геймплей с магией и весельем, даря неповторимые эмоции и незабываемые моменты в мире фантазии.
Испытайте уникальное сочетание аркадного экшена и увлекательного квеста, где каждое ваше действие имеет значение. С каждой победой над противниками и каждым собранным предметом ваша героиня раскрывает новые способности, готовясь к еще более захватывающим испытаниям в лабиринте подземелий. Откройте для себя мир, где магия становится реальностью, и станьте настоящей героиней, способной изменить ход истории!
Меню модов
Множитель урона
Режим Бога
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