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Robot Mayhem (Мод Меню)

Robot Mayhem (Мод Меню) 3.8

Один против всех: сражайся с разумными машинами и спаси человечество
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Версия:
3.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Nytro Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37
Скриншоты
Описание

Robot MayhemЭто динамичный шутер с элементами выживания, где ты — последний солдат, способный остановить восстание разумных роботов. Каждые 5 минут ты сражаешься против волн всё более умных и агрессивных машин, открываешь новое оружие и усиливаешь свои способности. Роботы наступают без пощады, а выживание зависит от твоей реакции, тактики и умения быстро адаптироваться.


В Robot Mayhem сочетаются прогрессия персонажа, растущая сложность врагов и арсенал уникального оружия. Ты можешь открывать апгрейды, усиливать броню, использовать ловушки и перки, чтобы выживать дольше. Иногда роботы давят числом, и тебе придётся импровизировать, чтобы не попасть в ловушку. Игра работает офлайн, поддерживает короткие и напряжённые сессии. Спасай мир — или смирись с концом эры человечества. Выбор за тобой.



Информация о модах

Меню модов

Добавить опыт

Добавить чипсы

Добавить бриллианты

Добавить золото

Добавить билет на оборудование

Добавить бонусный пропуск

Добавить тикет

Переключить характер

Разблокировать все уровни

Примечания:

– Активируйте нужную кнопку, например «Добавить бриллиант», затем нажмите на настройки, и бриллиант будет добавлен.

– Не нажимайте на настройки больше одного раза, когда включаете функцию разблокировки всех уровней. [прежде чем выключить ее после того, как все будет разблокировано.]

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Robot Mayhem (Мод Меню) v3.8 MOD APK

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Скачать Robot Mayhem (Мод Меню) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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