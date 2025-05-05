Robot Mayhem (Мод Меню) 3.8
Один против всех: сражайся с разумными машинами и спаси человечество
Robot Mayhem - Это динамичный шутер с элементами выживания, где ты — последний солдат, способный остановить восстание разумных роботов. Каждые 5 минут ты сражаешься против волн всё более умных и агрессивных машин, открываешь новое оружие и усиливаешь свои способности. Роботы наступают без пощады, а выживание зависит от твоей реакции, тактики и умения быстро адаптироваться.
В Robot Mayhem сочетаются прогрессия персонажа, растущая сложность врагов и арсенал уникального оружия. Ты можешь открывать апгрейды, усиливать броню, использовать ловушки и перки, чтобы выживать дольше. Иногда роботы давят числом, и тебе придётся импровизировать, чтобы не попасть в ловушку. Игра работает офлайн, поддерживает короткие и напряжённые сессии. Спасай мир — или смирись с концом эры человечества. Выбор за тобой.
Меню модов
Добавить опыт
Добавить чипсы
Добавить бриллианты
Добавить золото
Добавить билет на оборудование
Добавить бонусный пропуск
Добавить тикет
Переключить характер
Разблокировать все уровни
Примечания:
– Активируйте нужную кнопку, например «Добавить бриллиант», затем нажмите на настройки, и бриллиант будет добавлен.
– Не нажимайте на настройки больше одного раза, когда включаете функцию разблокировки всех уровней. [прежде чем выключить ее после того, как все будет разблокировано.]
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.