Описание

Robot Mayhem - Это динамичный шутер с элементами выживания, где ты — последний солдат, способный остановить восстание разумных роботов. Каждые 5 минут ты сражаешься против волн всё более умных и агрессивных машин, открываешь новое оружие и усиливаешь свои способности. Роботы наступают без пощады, а выживание зависит от твоей реакции, тактики и умения быстро адаптироваться.





В Robot Mayhem сочетаются прогрессия персонажа, растущая сложность врагов и арсенал уникального оружия. Ты можешь открывать апгрейды, усиливать броню, использовать ловушки и перки, чтобы выживать дольше. Иногда роботы давят числом, и тебе придётся импровизировать, чтобы не попасть в ловушку. Игра работает офлайн, поддерживает короткие и напряжённые сессии. Спасай мир — или смирись с концом эры человечества. Выбор за тобой.



