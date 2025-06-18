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War Plane Strike: Sky Combat (Мод, Без рекламы)

War Plane Strike: Sky Combat (Мод, Без рекламы) 2.9.1

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Версия:
2.9.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:23
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 198 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 090
Скриншоты
Описание

War Plane Strike — это захватывающий и соревновательный воздушный файтинг в реальном времени, оптимизированный для мобильных устройств и планшетов, с управлением самолетами в реальном времени и широким спектром оружия и боевых режимов. Благодаря поддержке Game Center игроки бросают вызов своим друзьям или сражаются с кем угодно по всему миру. War Plane Strike предлагает самый захватывающий воздушный бой в мире, сочетающий в себе разнообразные миссии, высококачественную графику и плавную работу с увлекательной сюжетной линией и интуитивно понятным управлением, что может подойти всем игрокам, которым нравятся игры на поле боя или летающие стрелялки.


War Plane Strike предлагает захватывающий боевой опыт с высококачественной графикой, которая подходит для всех игроков, которым нравятся стрелялки или боевые игры. Благодаря поддержке Game Center игроки могут бросить вызов своим друзьям или сразиться с кем угодно по всему миру.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать War Plane Strike: Sky Combat (Мод, Без рекламы) v2.9.1 MOD APK

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Скачать War Plane Strike: Sky Combat (Мод, Без рекламы) 198 Мб Ссылка 2 198 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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