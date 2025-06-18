War Plane Strike: Sky Combat (Мод, Без рекламы) 2.9.1
War Plane Strike — это захватывающий и соревновательный воздушный файтинг в реальном времени, оптимизированный для мобильных устройств и планшетов, с управлением самолетами в реальном времени и широким спектром оружия и боевых режимов. Благодаря поддержке Game Center игроки бросают вызов своим друзьям или сражаются с кем угодно по всему миру. War Plane Strike предлагает самый захватывающий воздушный бой в мире, сочетающий в себе разнообразные миссии, высококачественную графику и плавную работу с увлекательной сюжетной линией и интуитивно понятным управлением, что может подойти всем игрокам, которым нравятся игры на поле боя или летающие стрелялки.
War Plane Strike предлагает захватывающий боевой опыт с высококачественной графикой, которая подходит для всех игроков, которым нравятся стрелялки или боевые игры. Благодаря поддержке Game Center игроки могут бросить вызов своим друзьям или сразиться с кем угодно по всему миру.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.