Описание

War Plane Strike — это захватывающий и соревновательный воздушный файтинг в реальном времени, оптимизированный для мобильных устройств и планшетов, с управлением самолетами в реальном времени и широким спектром оружия и боевых режимов. Благодаря поддержке Game Center игроки бросают вызов своим друзьям или сражаются с кем угодно по всему миру. War Plane Strike предлагает самый захватывающий воздушный бой в мире, сочетающий в себе разнообразные миссии, высококачественную графику и плавную работу с увлекательной сюжетной линией и интуитивно понятным управлением, что может подойти всем игрокам, которым нравятся игры на поле боя или летающие стрелялки.





War Plane Strike предлагает захватывающий боевой опыт с высококачественной графикой, которая подходит для всех игроков, которым нравятся стрелялки или боевые игры. Благодаря поддержке Game Center игроки могут бросить вызов своим друзьям или сразиться с кем угодно по всему миру.