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Monster World: Survival.io (Мод меню)

Monster World: Survival.io (Мод меню) 1.0.36.02.06

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Angles Game Studio
Версия:
1.0.36.02.06
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 183 Мб
id приложения:
com.fc.monster.survivor.io
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 598

Monster World: Survival.io предоставляет игрокам настоящий вызов в исключительно неблагоприятных условиях. В мире, опустошенном зомби и разрушениями, вам предстоит действовать осторожно, стратегически планировать каждый свой шаг и бороться за ресурсы, необходимые для выживания. Острова, которые вы исследуете, создаются случайным образом, что делает каждую попытку уникальной и неожиданной. Это означает, что вам придется постоянно адаптироваться к новым условиям и искать новые способы выживания.


В игре есть несколько ключевых аспектов, которые делают ее увлекательной. Во-первых, борьба с зомби и другими врагами динамична и напряженна. Вам нужно будет использовать свои навыки и оружие с умом, чтобы пережить атаки врагов. Во-вторых, управление голодом и жаждой добавляет элемент ресурсного управления в игру. Вы должны постоянно следить за своими запасами еды и воды, чтобы не умереть от голода или обезвоживания.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Режим бога

4. Неограниченное количество драгоценных камней

 Теги темы: Мод меню

Скачать Monster World: Survival.io (Мод меню) 1.0.36.02.06 взлом

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Скачать Monster World: Survival.io (Мод меню)
183 Мб
Ссылка 2
183 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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