android-1.ru / Игры / Экшен / BrambleBound Sci-Fi RPG Quest
BrambleBound Sci-Fi RPG Quest

BrambleBound Sci-Fi RPG Quest 1.0.12

Сражайся в галактиках и прокачивай героев в sci-fi RPG-приключении
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.12
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
The Obsidian Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:26
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 350 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

BrambleBound Sci-Fi RPG Quest — это одиночная научно-фантастическая RPG, где тебя ждут динамичные сражения, головоломки и апгрейды героев. Каждые пять минут ты участвуешь в битвах на инопланетных аренах, взламываешь древние механизмы и находишь уникальное оружие, которое меняет ход боя. Игра не требует подключения к сети и подходит для тех, кто любит погружаться в сюжет без отвлечений.


В твоём распоряжении — улучшаемые персонажи, запутанные миссии, мощные артефакты и боевые испытания на разных планетах. BrambleBound идеально подойдёт поклонникам одиночных sci-fi приключений с элементами стратегии. Готов ли ты разгадать тайны далёких миров и стать героем своей галактики?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать BrambleBound Sci-Fi RPG Quest v1.0.12 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать BrambleBound Sci-Fi RPG Quest 350 Мб Ссылка 2 350 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)
HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.3
Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)
Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)
Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Margonem Adventures (Мод меню)
Margonem Adventures (Мод меню)
Version: 1.15.1
Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню)
Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню)
Version: 1.0.8
After World: Zombie Survival (Мод меню)
After World: Zombie Survival (Мод меню)
Version: 0.0.9
Escape the Dead Rails
Escape the Dead Rails
Version: 0.1.0
Avalar: Raid of Shadow (Мод меню)
Avalar: Raid of Shadow (Мод меню)
Version: 01.70.10.00

Отзывы о BrambleBound Sci-Fi RPG Quest


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив