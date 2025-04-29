BrambleBound Sci-Fi RPG Quest 1.0.12
Сражайся в галактиках и прокачивай героев в sci-fi RPG-приключении
BrambleBound Sci-Fi RPG Quest — это одиночная научно-фантастическая RPG, где тебя ждут динамичные сражения, головоломки и апгрейды героев. Каждые пять минут ты участвуешь в битвах на инопланетных аренах, взламываешь древние механизмы и находишь уникальное оружие, которое меняет ход боя. Игра не требует подключения к сети и подходит для тех, кто любит погружаться в сюжет без отвлечений.
В твоём распоряжении — улучшаемые персонажи, запутанные миссии, мощные артефакты и боевые испытания на разных планетах. BrambleBound идеально подойдёт поклонникам одиночных sci-fi приключений с элементами стратегии. Готов ли ты разгадать тайны далёких миров и стать героем своей галактики?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.