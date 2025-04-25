After World: Zombie Survival (Мод меню) 0.0.9
Строй убежище, собирай ресурсы и выживай в мире, где каждый день может стать последним
After World: Zombie Survival — это симулятор выживания с элементами строительства базы, крафта и исследования. Каждые пять минут ты добываешь ресурсы, расширяешь убежище, создаёшь инструменты и оружие, чтобы справляться с угрозами заражённых и дикой природы. Открывай чертежи новых зданий, улучшай защиту и обеспечивай себе запасы еды через охоту или выращивание овощей.
Игра предлагает разнообразные локации — от мрачных заброшенных городов до опасных лесов, где за каждым углом скрывается риск. Работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто любит неспешное развитие, постоянные решения на выживание и ощущение борьбы за жизнь в пустом, но красивом мире. Сможешь ли ты построить новое будущее после конца света?
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.