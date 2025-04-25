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After World: Zombie Survival (Мод меню)

After World: Zombie Survival (Мод меню) 0.0.9

Строй убежище, собирай ресурсы и выживай в мире, где каждый день может стать последним
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Версия:
0.0.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 21:33
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 434 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

After World: Zombie Survival — это симулятор выживания с элементами строительства базы, крафта и исследования. Каждые пять минут ты добываешь ресурсы, расширяешь убежище, создаёшь инструменты и оружие, чтобы справляться с угрозами заражённых и дикой природы. Открывай чертежи новых зданий, улучшай защиту и обеспечивай себе запасы еды через охоту или выращивание овощей.


Игра предлагает разнообразные локации — от мрачных заброшенных городов до опасных лесов, где за каждым углом скрывается риск. Работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто любит неспешное развитие, постоянные решения на выживание и ощущение борьбы за жизнь в пустом, но красивом мире. Сможешь ли ты построить новое будущее после конца света?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

Скачать After World: Zombie Survival (Мод меню) v0.0.9 MOD APK

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Скачать After World: Zombie Survival (Мод меню) 434 Мб Ссылка 2 434 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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