Описание

After World: Zombie Survival — это симулятор выживания с элементами строительства базы, крафта и исследования. Каждые пять минут ты добываешь ресурсы, расширяешь убежище, создаёшь инструменты и оружие, чтобы справляться с угрозами заражённых и дикой природы. Открывай чертежи новых зданий, улучшай защиту и обеспечивай себе запасы еды через охоту или выращивание овощей.





Игра предлагает разнообразные локации — от мрачных заброшенных городов до опасных лесов, где за каждым углом скрывается риск. Работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто любит неспешное развитие, постоянные решения на выживание и ощущение борьбы за жизнь в пустом, но красивом мире. Сможешь ли ты построить новое будущее после конца света?